Росіяни готують наступ: які напрямки для дій розглядає ворог – аналіз ISW
Джерело:ISW
Російські окупанти планують і активно готуються до нового наступу. Ворог обирає між кількома тактичними напрямками під Авдіївкою. Втім, де росіяни зосередять свої зусилля в найближчому майбутньому – точно невідомо.
Про це ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Зазначають, що наразі противник має можливість обирати напрямок наступальних дій.
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Російські війська ведуть наступальні операції біля Кераміка, щоб просунутися в бік Архангельського, але також намагаються просуватися на захід від району Очеретине в напрямку Сокіла та на південний захід у напрямку Новопроковське – Новоселівка Перша.
Так, за оцінками ISW, стабілізація російських позицій на північний захід від Авдіївки відкриває російському командуванню два варіанти:
- або продовжувати просуватися на захід до заявленої оперативної мети в Покровськ;
- або спробувати просунутися на північ, аби провести можливі додаткові наступальні операції біля Часового Яру.
За даними аналітиків, станом на 29 квітня російські окупанти здобули незначні тактичні переваги на північний захід і південний захід від Авдіївки, та за останню добу не досягли значних успіхів на Авдіївському напрямку.
Більше про ситуацію біля Авдіївки і наступ
- Росія активізувала свої зусилля із захоплення території.
- Успіхи Росії поблизу Авдіївки спонукали українські сили відійти з інших тактичних позицій уздовж лінії фронту на захід від міста. Водночас ці дії не посприяли швидким тактичним досягненням Росії.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські війська відійшли з Бердичів і Семенівки на позиції західніше, щоб зберегти особовий склад.
- Також Сирський зазначив, що загроза можливої майбутньої наступальної операції Росії проти Харкова змушує Україну виділяти додаткові сили та засоби для захисту міста.