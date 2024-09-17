Терористи, як завжди, анонсують свої теракти, заздалегідь звинувачуючи в цьому Україну.

Росія встигла накопичити ракети з часу попередньої атаки

За даними танк званої служби зовнішньої розвідки Росії, яка вже давно перетворилася на офіс з генерації фейків і теорій змов на чолі з їхнім головним конспірологом Сєргєєм Наришкіним – "Україна має намір інсценувати російський ракетний удар по дитячій установі на контрольованій Києвом території – лікарні чи дитячому садку".

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Що це говорить? Це говорить про те, що Росія готує черговий ракетний удар по території України і серед об'єктів, які планують атакувати окупанти, є лікарні та дитячі садки. В цілому, нічого нового в тактиці терористів, за винятком анонсів своїх злочинів, що вже стають традиційними.

Пам'ятаєте, як у липні речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарової заявляла про якесь руйнування Київської гідроелектростанції, інсценоване "київським режимом"? А вже 26 серпня під час масованого ракетного удару російські ракети прилітали по Київській ГЕС.

Власне, найближчим часом слід очікувати щонайменше на ракетний удар. Про цілі цієї атаки терористи вже оголосили.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Останній удар з обмеженим боєкомплектом був 4 вересня і лише за минулі дні військово-промисловий комплекс Росії міг зробити не менше як 30 – 40 ракет Х-101, Х-555 і "Калібр". І це лише виробництво за вказаний період. Не втрачайте пильності.