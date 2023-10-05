Росія готується до сценарію масштабного міжнародного конфлікту, – британська розвідка

Останніми днями Росія проводить навчання цивільної оборони на більшій території країни. Це робиться за сценарієм масштабного міжнародного збройного конфлікту.

Подібні навчання проводять щорічно з 2012 року. Про це повідомили британські розвідники.

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Росія готується до сценарію масштабного міжнародного конфлікту

За даними британської розвідки, Росія проводить навчання цивільної оборони на більшій території країни за сценарієм масштабного міжнародного збройного конфлікту. Навчання приурочені до Дня цивільної оборони Росії 4 жовтня.

У розвідці зазначили, що цьогорічні навчання навряд чи будуть кардинально змінені чи розширені.

Протягом багатьох поколінь СРСР, а потім Росія приділяли увагу внутрішнім підготовкам до великого конфлікту. Однак, навіть з огляду на триваючу війну в Україні, малоймовірно, що Росія суттєво змінила свою позицію національної готовності за останні місяці,

– наголосили розвідники.

Коли закінчиться війна в Україні

Нагадаємо, нещодавно генерал Марк Міллі назвав три умови для завершення війни в Україні. Однак він заявив, що не бачить перспективи завершення війни у найближчому майбутньому.

Міллі переконаний, що війна триватиме, допоки росіяни або українці не отримають бажаного результату у військовому протистоянні.

Один з варіантів закінчення війни – якщо обидві сторони визнають, що військовими засобами не здатні досягнути своїх цілей, і погодяться на мирні переговори.

До речі, президент Володимир Зеленський вважає, що війна може закінчитися і в 2023 році. Однак для цього потрібні певні умови. І головна з них – це успіх України на полі бою, а також відповідна реакція міжнародних партнерів на нього.

А Кирило Буданов назвав умову, без якої неможливе завершення війни в Україні. Це повернення до адмінкордонів 1991 року. На його думку, без цього конфлікт триватиме в тій чи іншій формі все життя.

Водночас глава ГУР заявив, що війна в Україні не може бути довготривалою, оскільки у росіян немає для цього можливостей. За словами Буданова, бойові дії так чи інакше триватимуть і взимку. Хоча в холоді, вогкості та бруді боротися складніше, однак бойові дії будуть продовжені і контрнаступ триватиме.