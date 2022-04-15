Росіяни грабують села на межі Миколаївщини та Херсонщини, а потім накривають їх з артилерії
Джерело:ОК "Південь"
З моменту повномасштабного вторгнення російські окупанти продовжують цинічно нехтувати всіма можливими нормами міжнародного права та правилами ведення війни.
Відповідну інформацію у ніч проти 15 квітня оприлюднили в Оперативному командуванні "Південь".
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Там розповіли, що, увійшовши в населені пункти на адмінмежі Миколаївщини та Херсонщини, армія мародерів вдається до зухвалих пограбувань і моральних вчинків.
Після того російські окупанти накривають селище артилерійським вогнем, видаючи це за атаку Збройних Сил України з метою дискредитації української влади,
– додають в ОК.
Звернення представника Оперативного командування "Південь": дивіться відео