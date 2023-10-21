Росіяни на Харківщині влучили у термінал "Нової пошти": загинули 6 людей, 14 поранені

Російські військові ввечері 21 жовтня атакували Харківщину ракетами. Відомо, що ворог влучив у термінал "Нової пошти". На жаль, є загиблі.

Про те, що росіяни атакували Харків ракетами, стало відомо після 22:00. Тоді в області пролунала повітряна тривога, а через кілька хвилин – вибухи. Це підтвердила місцева влада. А за годину президент України Володимир Зеленський розповів про шокуючі наслідки атаки.

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Окупанти влучили у термінал "Нової пошти"

Харківщина. Російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти". Звичайний цивільний об'єкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція,

– зазначив Зеленський.

Наслідки атаки по терміналу "Нової пошти": дивіться відео

Президент підкреслив, що необхідно збільшувати тиск на державу-терориста. Щоденно слід відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Володимир Зеленський додав, що необхідно зміцнювати єднання світу у протистоянні терору ще більше, і це ми зробимо.

Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне,

– наголосив він.

23:43 глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок атаки по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі загинули 6 людей, ще 14 госпіталізували з пораненнями. Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають усію необхідну допомогу. Також на місці продовжують працювати усі профільні служби, ліквідовуючи наслідки атаки.

Це виключно цивільний об'єкт, росіяни вчинили черговий терор проти мирного населення Харківщини!

– наголосив Синєгубов.

Речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі "Суспільному" зазначив, що по терміналу "Нової пошти" на Харківщині вдарили двома ракетами С-300 з Бєлгородської області. Що стосується жертв і загиблих, то це співробітники підприємства, котрі перебували всередині на момент атаки. Завали продовжують розбирати.

Що відомо про атаку

Так, о 22:12 Повітряні сили ЗСУ звернулися до мешканців Харківщини. Їх попередили про загрозу атаки балістикою. Через хвилину начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник ("Генерал Марсель" зазначив, що ракети ворога у повітрі.

Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети,

– написав Ігор Терехов о 22:13.

За хвилину глава ОВА Олег Синєгубов додав, що російські загарбники завдають ударів. Він закликав мешканців області не покидати укриттів.

О 22:23 Сергій Мельник зауважив, що російські військові били ракетами з ЗРК С-300. Ворог запускав їх з території Бєлгорода.