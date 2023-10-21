Росіяни на Харківщині влучили у термінал "Нової пошти": загинули 6 людей, 14 поранені
Джерело:Володимир Зеленський
Російські військові ввечері 21 жовтня атакували Харківщину ракетами. Відомо, що ворог влучив у термінал "Нової пошти". На жаль, є загиблі.
Про те, що росіяни атакували Харків ракетами, стало відомо після 22:00. Тоді в області пролунала повітряна тривога, а через кілька хвилин – вибухи. Це підтвердила місцева влада. А за годину президент України Володимир Зеленський розповів про шокуючі наслідки атаки.
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Окупанти влучили у термінал "Нової пошти"
Харківщина. Російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти". Звичайний цивільний об'єкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція,
– зазначив Зеленський.
Наслідки атаки по терміналу "Нової пошти": дивіться відео
Президент підкреслив, що необхідно збільшувати тиск на державу-терориста. Щоденно слід відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Володимир Зеленський додав, що необхідно зміцнювати єднання світу у протистоянні терору ще більше, і це ми зробимо.
Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне,
– наголосив він.
Це виключно цивільний об'єкт, росіяни вчинили черговий терор проти мирного населення Харківщини!
– наголосив Синєгубов.
Речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі "Суспільному" зазначив, що по терміналу "Нової пошти" на Харківщині вдарили двома ракетами С-300 з Бєлгородської області. Що стосується жертв і загиблих, то це співробітники підприємства, котрі перебували всередині на момент атаки. Завали продовжують розбирати.
Що відомо про атаку
Так, о 22:12 Повітряні сили ЗСУ звернулися до мешканців Харківщини. Їх попередили про загрозу атаки балістикою. Через хвилину начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник ("Генерал Марсель" зазначив, що ракети ворога у повітрі.
Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети,
– написав Ігор Терехов о 22:13.
За хвилину глава ОВА Олег Синєгубов додав, що російські загарбники завдають ударів. Він закликав мешканців області не покидати укриттів.
О 22:23 Сергій Мельник зауважив, що російські військові били ракетами з ЗРК С-300. Ворог запускав їх з території Бєлгорода.