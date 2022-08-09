росіяни не вчаться на своїх помилках: чекаємо новий "жест доброї волі"

Я досить часто повторюю, що окупанти на правому березі Херсонщини поводяться, так само як на острові Зміїний.

Коли ЗСУ завдали першого удару по Зміїному, було зрозуміло, що він перебуває під повним вогневим контролем української артилерії та розміщення там контингенту РОВ (російських окупаційних військ – 24 канал) – самогубство.

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росія не почула

Але РОВ продовжили туди звозити своїх військовослужбовців, обладнання, техніку, намагалися відновити інфраструктуру та навіть створювали ешелоноване ППО. А ЗСУ продовжили їх довбати, методично, розмірено, з розумом і розстановкою.

І ось, два з половиною місяці після першого ляпаса, вони таки продемонстрували "жест доброї волі" і втекли з острова Зміїний.

Аналогічно і з правобережною Херсонщиною. Ну, дали вам зрозуміти, що ви як на долоні, і бігти з пошкодженими мостами вам не буде куди. А всі ваші засоби захисту мостів, кутові відбивачі та ППО – це як мертвому припарку.

Але, ні.

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Все це було на Зміїному

Точно, як із островом Зміїний, окупанти стягують до мостів ППО.

Я вже писав про концентрацію ЗРК малої та середньої дальності в районі мостів, а за добу їх побільшало. Наразі окупанти для "прикриття" мостів та інших об'єктів, які не прикриваються російським ППО, сконцентрували 5 одиниць ЗРК "Бук-М1", 2 одиниці ЗРПК "Панцир-С1", один ЗРК "Тор М2" та 3 одиниці ЗРК "Оса".

Отто фон Бісмарк: "Дурні кажуть, що вони навчаються на власному досвіді, я вважаю за краще вчитися на досвіді інших". росіяни не вчаться навіть на своїх помилках. Хто вони тоді?

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