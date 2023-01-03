Росіяни обстрілюють свої ж позиції на Херсонщині, – Соболевський

Українські військові мають успіхи у просуванні на Херсонському напрямку. Втім, нерідко російські військові підставляють Збройні Сили України – б'ють по окупованих територіях, а звинувачують українську сторону.

Про це 24 Каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, наразі на прохання українських військових зберігається інформаційна тиша про перебіг подій на лівому березі Дніпра.

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Росіяни хочуть підставити ЗСУ

Російські військові на тимчасово окупованих територіях Херсонщини використовують тактику, яка полягає у підриві репутації ЗСУ.

У нас там зараз декілька випадків за останні дні, коли ворог обстрілював міста, які зараз сам і контролює, саме для того, щоб створити фейк, що це ЗСУ,

– пояснив Соболевський.

За його словами, такі наклепи з боку росіян абсолютно суперечать дійсності. Українські військові використовують тільки високоточну зброю і відкривають вогонь лише переконавшись, що поруч немає цивільного населення та житлових забудов. Натомість методи ведення опозиції в окупантів інші.

"Накривають з "Градів", ствольної артилерії, мінометної системи. Там взагалі мова не може мовитися про якусь високу точність, вони просто обстрілюють по житлових кварталах", – зазначив перший заступник голови Херсонської обласної ради.

Ситуація із взяттям Олешок

Населений пункт Олешки на лівобережній Херсонщині все ще залишається окупованим росіянами.

Щодо Олешок, по цьому об'єкту було відпрацювання значно раніше. Можливо, повторно відпрацювали,

– зазначив Соболевський.

Він пояснив, що нібито звільнення Великого Потьомкінського острова, що розкинувся між двома берегами Херсону, українська сторона поки теж не коментуватиме, тому що це так само може нашкодити подальшому позитивному розвитку подій.

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"Наші військові дуже круто працюють і зараз дуже сильно б'ють ворога. Звільнення правобережної Херсонщини – це найкращий приклад того, що вони вміють це робити", – додав перший заступник голови Херсонської обласної ради.

Соболевський закликав не коментувати будь-які просування на фронті без офіційних коментарів ЗСУ.

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