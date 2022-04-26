Росіяни хочуть наступати на Кривий Ріг, але втратили 70 військових та склад боєприпасів

Росіяни не полишають спроб захопити якомога більше території України. При цьому, намагаючись наступати, окупанти зазнають нищівних втрат.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович на вечірньому брифінгу розповів, що однією з цілей ворога наразі є Кривий Ріг. Станом на 26 квітня окупанти хочуть наступати на місто, однак ЗСУ знищили їхній склад боєприпасів та 70 військових, передає 24 канал.

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Окупанти хочуть наступати на Кривий Ріг

Арестович підкреслив, що у напрямку Кривого Рогу противник докладає величезних зусиль. Ворог концентрує свої сили на Півночі Херсонської області і хоче просунутись у бік міста.

Втім сьогодні протягом доби (26 квітня – ред. 24 канал) окупанти зазнали на цьому напрямку втрат – не менше 70 загиблих військових і знищений склад боєприпасів,

– наголосив радник очільника ОП.

Олексій Арестович додав, що Збройні Сили України здійснюють на цьому напрямку стратегічну оборонну операцію, і роблять це дуже вдало.

Останні новини з Кривого Рогу: коротко

19 квітня Олександр Вілкул розповів про обстріли окупантами Криворізького району. Він зазначив, що лінія фронту тоді проходила вже всередині Херсонської області.

У Кривому Розі 21 квітня вирішили змінити топографічні назви, що пов'язані з країною-агресоркою. Під перейменування потрапили, зокрема, назви вулиць.

На Великдень, 24 квітня, мешканці міста свідомо оминали церкви Московського патріархату і масово святили паски у храмах ПЦУ та УГКЦ.

Того ж дня мер міста заявив, що росіяни збирають наступальне ударне формування на напрямку Кривого Рогу у Херсонській області, однак населений пункт готовий до ефективної оборони.

До теми – брифінг Олексія Арестовича за 26 квітня: дивіться відео