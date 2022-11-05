Росіяни хочуть уникнути розгрому на правобережжі Херсонщини й організовано відійти, – ISW

Російські війська, відчуваючи свою неминучу поразку, прагнуть контрольовано відійти з територій на північному заході Херсонської області. Для цього вони вже почали створювати умови.

Про це мовиться у свіжому звіті фахівців американського Інституту вивчення війни.

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Згідно зі звітом, російським військам, ймовірно, доведеться відійти з боями, щоб не дати українським силам переслідувати їх на Лівому березі Херсонщини.

Російські війська готують оборонні позиції на лівобережжі та відступають. Це свідчить про те, що російські сили усувають шляхи для українських сил переслідувати їх через річку під час або після відходу,

– мовиться у звіті.

Місцеві українські джерела також поділилися відеозйомкою з геолокацією, яка нібито показує наслідки нещодавнього руйнування Росією пішохідного мосту через річку Інгулець у Снігурівці, що приблизно 60 кілометрів на схід від міста Миколаєва. Це також може свідчити про спроби Росії уповільнити українське просування на тлі російського відходу.

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Скільки росіян на правому березі Херсонщини

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан розповів, що на правому березі приблизно така ж кількість росіян, як і в оточенні в Ізюмі. Тоді, росіяни втекли за 2 – 3 дні, на його думку, приблизно за той самий час, вони підуть і з правого берега.

Чому слід бути пильними та не вірити у легкий відступ росіян

3 листопада заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що у Херсоні з будівлі обласної державної адміністрації таємниче зникла ганчірка, яку в Кремлі називають прапором.

Речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи події в Херсоні, заявила, що це можуть бути хитрощі ворогів.

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