Росіяни хочуть вивезти 2 тисячі дітей з окупованих територій в Москву, – Федоров

Росіяни планують вивезти з тимчасово окупованих територій в Москву дві тисячі неповнолітніх. Загарбники намагаються переконати, що для дітей начебто організують свято. Однак, вірити окупантам не варто.

Росіяни хочуть вивезти з тимчасово окупованих територій до Москви ще півтори – дві тисячі українських дітей. Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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"Росіяни безпринципні: вони будуть шантажувати саме дітьми, – найціннішим, що є"

Окупанти намагаються вивезти дітей нібито на "новорічну ялинку" до Москви. Однак, вірити росіянам не можна. Українських дітей вивозять під надуманими приводами вже далеко не вперше. До того ж загарбники нерідко просто безжалісно викрадають неповнолітніх та передають на "всиновлення" російським сім'ям.

Мер Мелітополя нагадав, як у вересні окупанти забирали дітей з Енергодару, Кам'янки-Дніпровської. Тоді обіцяли повернути їх вже через тиждень, однак, вже незабаром наказали батькам передати зимові речі. Тоді окупанти близько двох місяців не відвозили дітей додому.

Тож сьогодні ще раз закликаємо всіх батьків, звичайно, нікуди не відпускати з росіянами своїх дітей. Тому що це насамперед небезпечно для самих дітей. Росіяни безпринципні: вони будуть шантажувати саме дітьми, – найціннішим, що є,

– наголосив Іван Федоров.

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