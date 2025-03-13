Росіяни активно тиснуть на Торецьк, перекинули додаткові сили з двох інших напрямків

Ситуація на фронті залишається складною. Ворог продовжує наступати та тиснути на кількох напрямках.

Речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець розповів, що війська Росії активно тиснуть на місто Торецьк, збільшивши кількість штурмових дій та артилерійських обстрілів. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

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Кількість артилерійських обстрілів збільшилась

За словами речника, ворог зосередив основні зусилля на захопленні саме міста Торецьк і активно тисне там. Крім цього, на цей напрямок залучили сили 150-ї мотострілецької дивізії і деякі підрозділи, зняті з Курахівського та Покровського напрямків.

Активність штурмових дій збільшилась. Сьогодні можна сказати, що це середньодобова кількість штурмових дій за тиждень, який минув, також збільшилась артилерійська активність на Торецькому напрямку за рахунок того, що туди були долучені підрозділи з інших напрямків,

– пояснив Запорожець.

Змінилась тактика російських штурмів. Запорожець зазначив, що збільшилась кількість людей. Раніше це були два три або чотири військовослужбовці, то цього тижня – від двох до десяти.

Це вже таке повноцінне відділення може наступати на ту чи іншу позицію. Також вже застосовують мотоцикли для того, щоб дістатися до центральної частини міста,

– додав він.

Окупанти проводять штурми з четвертої-п'ятої ранку і закінчують вдень, проте вони зазнають серйозних втрат.