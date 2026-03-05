24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Який план у російської 5 армії?

Українські війська, ймовірно, ведуть контрнаступ вздовж правого флангу російської 5 загальновійськової армії в Запорізькій області. Але це не завадило цій армії здійснити власні атаки на захід від Гуляйполя – 40 атак за один день 2 березня, більше, ніж на будь-якій іншій ділянці фронту.

Навіть після втрати доступу до Starlink та зв'язку на передовій у лютому, Москва кидає всі свої сили на цю ділянку. Це говорить про те, наскільки сильно вона хоче захопити дорогу до Запоріжжя.

Мета 5 армії зрозуміла. Вона хоче прорвати щільні українські укріплення навколо села Верхня Терса, що за 9 кілометрів на захід від Гуляйполя – важливої логістичної бази, яку росіяни захопили наприкінці грудня. Якщо 5 ЗВА зможе пройти з Гуляйполя через Верхню Терсу, то зможе отримати шанс взяти в облогу Оріхів, що за 25 кілометрів на захід від Верхньої Терси.

Оріхів – один з найнебезпечніших українських опорних пунктів, що розташований між росіянами та вільним Запоріжжям, за 80 кілометрів на захід від південно-східної сірої зони.

Іншими словами, росіянам потрібно прорватись у Верхню Терсу, щоб зламати Оріхів. Їм потрібно зламати Оріхів, щоб мати хоч якийсь шанс захопити головний південний приз – Запоріжжя.

Саме з цієї причини 5 ЗВА так інтенсивно зосередилася на першій цілі в цій послідовності – Верхній Терсі. Російська польова армія продовжує наступ у напрямку Верхньої Терси, попри нещодавній збій у комунікаціях та нещодавнє просування України на північ, яке може наразити правий фланг цієї російської армії на загрозу українських атак.

На початку минулого місяця Starlink Ілона Маска викрив викрадені та контрабандою вивезені російські супутникові термінали на фронті. Водночас Кремль безрозсудно заблокував військовим доступ Telegram, який багато російських військових використовували для зв'язку на передовій.

Ці дві операції призвели до хаосу в російських збройних силах в Україні. Багато безпілотників не могли літати. Багато штабів не могли координувати свої підлеглі підрозділи. Штурмові групи загубилися і потрапили в засідку. Відчувши нагоду, українські збройні сили атакували, особливо на південному сході, за 35 кілометрів на північ від Гуляйполя.

Битва за Верхню Терсу триватиме весь березень?

Український контрнаступ став предметом інтенсивних дискусій, оскільки спостерігачі розходяться в думках щодо того, скільки території українці насправді звільняють з-під російського контролю. Ці дебати загрожують відвернути увагу від цілком реальної російської загрози для Верхньої Терси.

Маючи чіткий намір захопити місто, росіяни на початку лютого зосередили війська та вогневу міць вздовж осі, попри хаос у їхніх комунікаціях та ризик втрати позицій далі на північ.

5 ЗВА воює не сама. Росія протягом тижнів неухильно посилює ширший запорізький напрямок, перекидаючи війська з Херсона та Криму та направляє морську піхоту через окупований Маріуполь. Петро Андрющенко, керівник українського Центру дослідження окупації, повідомив, що Росія, видається, завершила накопичення сил на цьому напрямку, що свідчить про те, що штурм Верхньої Терси є частиною чогось більшого.

Спочатку російські ВПС бомбардували Верхню Терсу та обстрілювали її артилерією і ракетами класу "земля – земля". "Під прикриттям цього бомбардування російські штурмові групи наступні тижні лютого намагалися очистити східні підступи до населених пунктів українських підрозділів", – зазначив аналітик Торкілл.

Проблема для росіян полягає в тому, що українські інженери з 2022 року невпинно будують окопи, протитанкові та протипіхотні оборонні споруди навколо Верхньої Терси. "Її можна назвати фортецею", – зазначив Торкілл.

Український центр оборонних стратегій оптимістично налаштований щодо утримання Верхньої Терси. "Противник не зможе продовжувати просування широким фронтом без передислокації сил на гуляйпільський напрямок, але навіть це не дозволить йому досягти значного оперативного результату", – стверджує ЦОД .

Але Торкілл менш впевнений у результаті: "Битва за Верхню Терсу ще далеко не завершена і, ймовірно, триватиме протягом усього березня".