Хотіли скопіювати Glock: росіяни самі шокували численними недоліками свого пістолета

Концерн "Калашников" намагався зробити аналог австрійського пістолета Glock-17. Однак у росіян під час виробництва щось пішло не так.

"Кібер Спротив" виклав у соцмережі звіт, який Росгвардія отримала від СОБР. У 2023 році з 20 квітня по 24 травня російські силовики тестували модульні пістолети МПЛ та МПЛ-1 калібру 9-мм.

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Що показали тести

В окупантів почалися проблеми вже на етапі встановлення лазерного цілевказівника та ліхтарика на МПЛ та МПЛ-1. Вони щільно не фіксувалися у крайньому задньому положенні, що негативно впливало на точність пістолетів.

Коліматори, які є на озброєнні у "СОБР", теж нормально не встановлювалися на цю зброю, бо точки для закріплення на затворі виявилися не універсальними. Силовики спробували встановили коліматор Holosun через перехідник, але його приціл перекрив мушку та цілик. Це одразу позбавляє можливості вести вогонь у разі проблем з коліматором.

Також з'ясувалося, що після 20 пострілів у цих моделей розкручуються болти, що фіксують верхню частину системи кріплення MOS. Тестувальники заявили, що ця несправність є постійною, і вона може призвести до втрати деталей.

При стрільбі зі встановленим глушником та коліматором порохові гази потрапляють на передню частину оптичного приладу та забруднюють об'єктив. Тактична кобура до МПЛ виявилася громіздкою. Крім цього окупанти поскаржилися на недостатню інформативність індикаторних отворів на магазині.

А ще у цих моделей є проблеми з безпекою. Їх можна неправильно зібрати без встановлення запобіжника, в якого ще й недостатньо туга пружина. Сам запобіжник можна зняти з пістолета без повного розбирання зброї. При цьому можливість вести вогонь все одно залишиться.

Фрагменти зі звіту СОБР / Фото "Кібер Спротиву"

Як відреагували українські хакери

Кіберактивісти прокоментували російські документи.

Концерн "Калашников" хотів зробити GLOCK, а вийшло, як завжди. І це не наша думка, а відгуки росгвардєйцев,

– мовиться у повідомленні.

Члени "Кібер Спротиву" зауважили, що концерн "Калашников" без Гуґо Шмайсера та під дією антиросійських санкцій не в змозі налагодити виробництво якісних пістолетів.

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