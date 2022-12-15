Росіяни хотіли зайти у Бахмут, але відмовилися від цієї ідеї, – у Міноборони назвали причину
15 грудня 2022, 20:14Читать новость на русском
Росіяни, як і раніше, основні сили сконцентровують на Донбасі. Вони намагаються оточити Бахмут. Вороги хотіли зайти туди, однак нічого не вийшло.
ЗСУ не дали окупантам зайти в місто. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає 24 канал.
До речі Росіяни понад 3 місяці штурмували Бахмут, аби просунутися на 3 – 5 кілометрів
Росіяни мають шалені втрати
Так, вочевидь, росіяни відмовились від цієї ідеї, оскільки мають величезні втрати. Однак Маляр зауважила, що цілі окупантів не змінились. Вони хочуть вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Там йдуть запеклі бої.
Чиновниця відзначила, що наші оборонці мужньо стоять на захисті Бахмута. Однак в цього є висока ціна.
"Прогрес" окупантів біля Бахмута
- Окупанти кілька місяців штурмують Бахмут. Втім, аналітики зазначають, що їм вдалось просунутись всього на декілька кілометрів. Хоча пропагандисти розкидаються заявами щодо "звільнення" Донеччини.
- Щодня Росія втрачає понад сотню своїх солдатів, намагаючись просунутись на Бахмутському напрямку та захопити позиції ЗСУ.
- До речі, загарбники змінили тактику. Раніше вони використовували батальйонно-тактичні групи, а зараз застосовують менші угруповання і діють в кількості від 7 до 30 осіб.
- Однак через провали на фронті загарбники обстрілюють місто. Бахмут стирають з лиця землі.