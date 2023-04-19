Тактика живого щита: окупанти ховають військову техніку серед житлових кварталів Маріуполя

Окупанти роблять все, аби вберегти свою техніку від української "бавовни". Так, вони ховають її безпосередньо в домогосподарствах місцевих мешканців, використовуючи їх як "живий щит". Мовиться про ті райони, які близькі до лінії фронту.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що це унеможливлює її знищення, оскільки українські сили оборони не будуть наражати на небезпеку українців.

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Утім, трохи далі, де росіяни зберігають техніку в ангарах та укриттях, "бавовна" трапляється. Сподіваємося, що вона завітає й до Маріуполя, де її дуже чекають склади російської техніки,

– відзначив спікер.

Що роблять окупанти в Маріуполі

За словами радника міського голови Маріуполя, в місті та інших селах і напрямках зберігається техніка, яка має забезпечувати окупаційні підрозділи в разі оборонних дій. В першу чергу мовиться про піхоту.

"Є невелика кількість танків. Сьогодні бачили як їх тягнули у бік Бердянська, але небагато. Бачили танки нової модифікації і Т-62", – розповів Андрющенко.

Він підкреслив, що ця техніка, ймовірно, не перекидатиметься на інші ділянки фронту. Оскільки основний рух був зафіксований близько місяця тому. Він продовжується й зараз, але в невеликих кількостях.

"Цей рух відбувається зі зворотного напрямку. З тих резервів, які розташовані в Маріуполі, вони тягнуть до Новоазовська. Далі через Тельманівський район – це окупована ще з 2014 року територія Донецької області, селище Гранітне, де є міст, який дозволяє їм перебудувати логістику, і на Вугледар та Волноваху", – розповів Андрющенко.

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Щодо людських ресурсів, то окупанти провели ротацію підрозділів, відзначив спікер. Завели нові сили в одне із селищ, що розташоване на березі Азовського моря.

"Це одне й те саме селище, але в іншому місці. Росіяни намагаються тримати кількість резервів в межах від 25 до 30 тисяч з тим гарнізоном, який базується в Маріуполі і має захищати місто в разі контрнаступу", – сказав Петро Андрющенко.

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