Задокументовано 438 смертей: в ООН заявили про системні катування українців у полоні РФ

Спецдоповідачка ООН задокументувала загибель 438 українських військових і цивільних у російській неволі. Доповідь фіксує системні тортури, сексуальне насильство та показові розправи над полоненими.

Спецдоповідачка ООН з питань прав людини у Росії Маріана Кацарова оприлюднила звіт, присвячений масштабам воєнних злочинів кремлівського режиму. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Які саме воєнні злочини чинить Росія?

У документі описано сексуальне насильство, катування та жорстоке поводження з військовополоненими й цивільними. Окремо спецдоповідачка звернула увагу на незаконне переслідування бійців "Азову" та загибель української журналістки Вікторії Рощиної у полоні.

У доповіді йдеться про 438 українців, які загинули в російській неволі від початку повномасштабного вторгнення. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, на які посилається документ, розтини виявили катування та ненадання медичної допомоги серед причин смерті.

Міжнародна інституція закликала світ не залишати безкарними звірства щодо українських громадян і задіяти правові важелі.

Які інструменти слід застосувати до Кремля?

Спецдоповідачка ООН закликала до незалежного розслідування цих злочинів і притягнення винних до відповідальності. Серед можливих механізмів – Міжнародний кримінальний суд, універсальна юрисдикція та адресні санкції проти причетних до катувань.

Український омбудсмен підкреслив, що фіксація кожного такого факту є принциповою для майбутніх судових процесів.

Кожен злочин проти українських військовополонених і цивільних має бути задокументований. Кожен кат, кожен організатор незаконного переслідування, кожен, хто свідомо приховує ці злочини, має понести відповідальність,

– наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, 27 травня 2026 року українські правоохоронці на засіданні тимчасової слідчої комісії оприлюднили висновки експертиз про системні тортури та перелом потиличної кістки в української журналістки Вікторії Рощиної під час її утримання в російському полоні.