Росіяни заявили про знищення важливого моста у Глушково Курської області
Росія заявила, що нібито українські військові знищили міст у селищі Глушково Курської області. Окупанти написали про два удари по мосту 16 серпня.
Згідно з даними росіян, після атак частина Глушківського району відрізана, пише 24 Канал.
Дивіться також Оприлюднили перші кадри прориву, у Суджу завітали італійські ЗМІ: все про операцію на Курщині
Що відомо про атаку по мосту
Частина Глушківського району зараз відрізана – це Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів. Евакуювати мирне населення тепер можна лише водою,
– заявили росЗМІ.
Росіяни заявили у телеграм-каналах, що буцімто українські військові випустили по переправі декілька американських ракет Himars. Згодом – вдарили знову й тоді обвалився один із прольотів.
ЗСУ атакували міст на Курщині / Фото росЗМІ
Росіяни заявили, що міст ЗСУ знищили з другої спроби 16 серпня
Варто зауважити, що у Глушківському районі через річку Сейм проходять 3 мости. Один у Глушково, та по одному у Званному та Карижі.
Де ЗСУ могли знищити міст росіян: дивіться на карті
До речі, міст проходить через річку Сейм. Пропагандисти написали, що, ймовірно, 700 російських військових потрапили в оточення.
Росіяни могли потрапити в оточення у районі, який закреслений на мапі білим / Скриншот карти з телеграму Лачена
Один з російських пропагандистів написав, що ЗСУ перейшов до реалізації плану захоплення ділянки Глушківського району річкою Сейм.
РосЗМІ також заявляють, що:
- міст важливий для логістики російської армії;
- через міст російські загарбники доставляли зброю та їжу військовим у Глушківському районі.
Росія не зможе отримувати боєкомплект та провізію в напрямку Тьоткіне та прикордоння.
Російські пропагандисти також прогнозують дії ЗСУ. Зокрема, що наші військові:
- можуть взяти під вогневий контроль трасу Е38 на ділянці Глухі – Курськ, ймовірно, вдаривши з боку Глухова;
- або відкусити шматок, зайнявши висоти на березі Сейму і закопавшись на другій лінії на низькому березі.
Варто зауважити, що 14 серпня російська влада оголосила обов'язкову та примусову евакуацію в Глушковському районі на Курщині. Загалом там живе 20 280 росіян.