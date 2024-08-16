Росіяни заявили про знищення важливого моста у Глушково Курської області

Росія заявила, що нібито українські військові знищили міст у селищі Глушково Курської області. Окупанти написали про два удари по мосту 16 серпня.

Згідно з даними росіян, після атак частина Глушківського району відрізана, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку по мосту

Частина Глушківського району зараз відрізана – це Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів. Евакуювати мирне населення тепер можна лише водою,

– заявили росЗМІ.

Росіяни заявили у телеграм-каналах, що буцімто українські військові випустили по переправі декілька американських ракет Himars. Згодом – вдарили знову й тоді обвалився один із прольотів.



ЗСУ атакували міст на Курщині / Фото росЗМІ



Росіяни заявили, що міст ЗСУ знищили з другої спроби 16 серпня

Варто зауважити, що у Глушківському районі через річку Сейм проходять 3 мости. Один у Глушково, та по одному у Званному та Карижі.

. Станом на 18:23 16 серпня, ромЗМІ написали, що нібито ЗСУ завдають удару по ще одному мосту через річку Сейм в селищі Званне Курської області.

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До речі, міст проходить через річку Сейм. Пропагандисти написали, що, ймовірно, 700 російських військових потрапили в оточення.



Росіяни могли потрапити в оточення у районі, який закреслений на мапі білим / Скриншот карти з телеграму Лачена

Один з російських пропагандистів написав, що ЗСУ перейшов до реалізації плану захоплення ділянки Глушківського району річкою Сейм.

РосЗМІ також заявляють, що:

міст важливий для логістики російської армії;

через міст російські загарбники доставляли зброю та їжу військовим у Глушківському районі.

Росія не зможе отримувати боєкомплект та провізію в напрямку Тьоткіне та прикордоння.

Російські пропагандисти також прогнозують дії ЗСУ. Зокрема, що наші військові:

можуть взяти під вогневий контроль трасу Е38 на ділянці Глухі – Курськ, ймовірно, вдаривши з боку Глухова;

або відкусити шматок, зайнявши висоти на березі Сейму і закопавшись на другій лінії на низькому березі.

Варто зауважити, що 14 серпня російська влада оголосила обов'язкову та примусову евакуацію в Глушковському районі на Курщині. Загалом там живе 20 280 росіян.