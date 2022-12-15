Росіяни кидають в наступ все, що мають, – Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він розповів про ситуацію на фронті та в тилу та наголосив, що треба шукати способи притягнути до відповідальності кожного російського терориста.

Володимир Зеленський розповів, що Україна готує важливі міжнародні заходи на наступний тиждень. Президент зауважив, що це те, що може дати Україні більше оборонної підтримки цієї зими й більше військових можливостей, пише 24 канал.

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На Донбасі росіяни кидають в наступ все, що бачать

Глава держави розповів, що сьогодні на Донбасі, як і в усі попередні тижні, тривають жорстокі російські атаки.

Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони,

– сказав Володимир Зеленський.

Росіяни поцілили у пункт допомоги Червоного Хреста

Під час російського обстрілу Херсона 15 грудня снаряд поцілив у пункт допомоги Червоного Хреста. Внаслідок цього загинула жінка – парамедикиня, волонтерка. Загалом лише за цю добу Росія вже понад 16 разів обстріляла Херсон. І так відбувається щодня. Крім цього, нині окупанти знову обстрілювалися громади Харківської області.

Президент наголосив, що єдиний шлях припинити російські обстріли – це крок за кроком витісняти цих терористів з української землі й шукати способи притягнути їх та всіх причетних до відповідальності.

Єдиний шлях, як це припинити – це витісняти крок за кроком російських терористів з нашої української землі. Це продовжувати тиск на Росію. Це шукати нові й нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу і всім російським посадовцям і пропагандистам, – притягнути до відповідальності за все те, що вони роблять,

– наголосив президент.

Звернення Зеленського за 15 грудня: дивіться відео

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