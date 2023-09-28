"Шторм-Z" був у футболках і без "броніків": десантник ЗСУ розповів про бої за Кліщіївку

Збройні Сили України звільнили населений пункт Кліщіївка від окупантів 17 вересня. Наразі село повністю зруйноване, але стратегічно важливе для майбутніх наступальних операцій українських захисників.

Десантник з позивним "Кон" розповів, як проходили бої за населений пункт. Він також повідомив, яку "тактику" використовували росіяни у Кліщіївці.

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"Ти їх б'єш, а вони лізуть"

"Кон" – старший штурмової та резервної груп 2 батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він брав участь у звільненні Кліщіївки, заводив бійців на позиції, допомагав евакуювати поранених та загиблих, а також штурмував позиції російських окупантів.

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Я знав, куди йду. Довелося "попітніти", щоб потрапити в бригаду, але декілька місяців спроб – і я тут. Служити в 80-ці навіть краще, ніж розраховував,

– говорить "Кон" про службу.

Герой потрапив у перший бій у лісі між Іванівським та Кліщіївкою на Бахмутському напрямку. Тоді він разом з групою захопив та ліквідував підрозділ вогневої підтримки росіян. Там також знайшли рації противника й потім ще 2 дні прослуховували ворога.

"Вони коригували по собі вогонь, бо не могли викупити, що "радєйки" треба перепрошити. Їх штурмова група отримала по зубах. Далі їхали кадирівці. За триста метрів чути, як вони верещать. У нас дуже добре арта працювала. Кілька разів вони спробували штурмувати, але в них нічого не вийшло. Ми їх перебили", – пригадує боєць бої за Кліщіївку.

Коли ЗСУ почали штурмувати та контрнаступати, "Кона" призначили "поводирем". Тоді на українських захисників хвилями бігли росіяни зі "Шторм-Z". Як пригадує десантник, окупанти були у шортах, футболках і без бронежилетів.

Хвилями йдуть. Кожну годину роблять контратаки. Ти їх б'єш, але вони лізуть і лізуть. Їхня техніка нахабно залітає під наші позиції з надією розбити нас. Але ми відразу її палимо. Наша арта супер круто відпрацьовує. Це треба бачити. "Шторм-Z" в Кліщіївці був у шортах, футболках і без броніків. Обдовбані. Але з автоматами та гранатами. Тактика – на живця – щоб зрозуміти, де ми закріплюємось. Вони виходять на контакт з нами й тоді розуміють, де ми знаходимось. Ми їх успішно ліквідували,

– ділиться спогадами Герой.

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