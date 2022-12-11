Посилення "мобілізації" та знищення книжок на Луганщині: Генштаб про ситуацію на фронті
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Генштабі ЗСУ заявили, що надалі є загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури в Україні. За їхніми даними, росіяни чинять свій терор в Луганській області.
Вони шукають та знищують книжки українською мовою, а також проводять примусову мобілізацію українців на фронт на стороні ворога. Окрім того, ЗСУ відбили атаки росіян в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині, а також Верхньокам'янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.
Зауважте Не лише через ЗСУ: росіяни зазнають великих втрат внаслідок "дружнього вогню", – Генштаб
Що відбувається на різних напрямках
Росіяни вдарили по території України тричі ракетами, ще 17 разів – з авіації та понад 60 – з реактивних систем залпового вогню.
Натомість наші військові вгатили по 3-х пунктах управління та 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки росіян.
Ситуація на різних напрямках, за даними Генштабу ЗСУ, така:
- на Волинському та Поліському – без суттєвих змін. ЗСУ не виявили ознак формування наступальних угруповань ворога;
- на Сіверському та Слобожанському – росіяни далі утримують свої війська в прикордонних районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. З мінометів та артилерії вороги атакували населені пункти Винторівка та Могриця Сумської області та Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб на Харківщині;
- на Куп'янському та Лиманському – обстріляли райони Западного, Кислівки, Табаївки, Піщаного, Крохмального, Берестового Харківської області, а також Терни на Донеччині та Стельмахівку, Новоєгорівку, Макіївку, Площанку, Невське і Діброву на Луганщині;
- на Бахмутському та Авдіївському – росіяни атакували позиції ЗСУ в районах понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Верхньокам'янського, Спірного, Веселого, Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Георгіївки, Мар'їнки, Білої Гори, Курдюмівки, Залізного та Авдіївки Донецької області;
- на Новопавлівському – окупанти намагались вразити наші позиції з танків та артилерії біля Великої Новосілки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара Донецької області;
- на Запорізькому напрямку – вороги атакували понад двадцять населених пунктів, зокрема – Зелене Поле, Новосілку, Новопіль, Времівку Донецької області та Новоандріївку, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянку, Залізничне і Малу Токмачку на Запоріжжі;
- на Херсонському – вогневого ураження зазнали передмістя і місто Херсон та інші населені пункти на прибережжі Дніпра.
Ворог вдається до свого терору на Луганщині
На тимчасово зайнятій території Луганської області протягом останніх 2 тижнів російські окупанти проводять обшуки у закладах освіти. Метою є виявлення та знищення книжок українською мовою та матеріалів, що містять символіку України,
– повідомили у Генштабі ЗСУ.
Також російські загарбники на Луганщині через некомплект особового складу ворожих підрозділів, що діють на Сєвєродонецькому напрямку, проводять примусову мобілізацію на тимчасово окупованій території області.
Так, у місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які:
- перевіряють документи у чоловіків;
- вручають повістку;
- а також відвозять до пункту збору мобілізованих.
Важливі новини з фронту
- 10 грудня російські загарбники атакували тимчасово окуповану Горлівку. Після цього, вони почали обманювати, що це зробили Збройні Сили України.
- Ситуація довкола Бахмута надалі залишається важкою – росіяни продовжують штурм. За даними речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, вороги втрачають там до 120 одиниць особового складу за добу.
- Окрім того, військовий експерт Андрій Харук розповів, що ситуація у районі Сватове – Кремінна ускладнюється. Адже росіяни провели там реорганізацію управління, створивши три групи військ на базі штабів мотострілецьких дивізій. Окрім того, вороги перекинули туди підрозділи повітряно-десантних військ, які звільнилися після виходу з правого берега Херсонської області.