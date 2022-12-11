Посилення "мобілізації" та знищення книжок на Луганщині: Генштаб про ситуацію на фронті

У Генштабі ЗСУ заявили, що надалі є загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури в Україні. За їхніми даними, росіяни чинять свій терор в Луганській області.

Вони шукають та знищують книжки українською мовою, а також проводять примусову мобілізацію українців на фронт на стороні ворога. Окрім того, ЗСУ відбили атаки росіян в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині, а також Верхньокам'янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.

Зауважте Не лише через ЗСУ: росіяни зазнають великих втрат внаслідок "дружнього вогню", – Генштаб

Що відбувається на різних напрямках

Росіяни вдарили по території України тричі ракетами, ще 17 разів – з авіації та понад 60 – з реактивних систем залпового вогню.

Натомість наші військові вгатили по 3-х пунктах управління та 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки росіян.

Ситуація на різних напрямках, за даними Генштабу ЗСУ, така:

на Волинському та Поліському – без суттєвих змін. ЗСУ не виявили ознак формування наступальних угруповань ворога;

– без суттєвих змін. ЗСУ не виявили ознак формування наступальних угруповань ворога; на Сіверському та Слобожанському – росіяни далі утримують свої війська в прикордонних районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. З мінометів та артилерії вороги атакували населені пункти Винторівка та Могриця Сумської області та Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб на Харківщині;

– росіяни далі утримують свої війська в прикордонних районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. З мінометів та артилерії вороги атакували населені пункти Винторівка та Могриця Сумської області та Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб на Харківщині; на Куп'янському та Лиманському – обстріляли райони Западного, Кислівки, Табаївки, Піщаного, Крохмального, Берестового Харківської області, а також Терни на Донеччині та Стельмахівку, Новоєгорівку, Макіївку, Площанку, Невське і Діброву на Луганщині;

– обстріляли райони Западного, Кислівки, Табаївки, Піщаного, Крохмального, Берестового Харківської області, а також Терни на Донеччині та Стельмахівку, Новоєгорівку, Макіївку, Площанку, Невське і Діброву на Луганщині; на Бахмутському та Авдіївському – росіяни атакували позиції ЗСУ в районах понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Верхньокам'янського, Спірного, Веселого, Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Георгіївки, Мар'їнки, Білої Гори, Курдюмівки, Залізного та Авдіївки Донецької області;

– росіяни атакували позиції ЗСУ в районах понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Верхньокам'янського, Спірного, Веселого, Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Георгіївки, Мар'їнки, Білої Гори, Курдюмівки, Залізного та Авдіївки Донецької області; на Новопавлівському – окупанти намагались вразити наші позиції з танків та артилерії біля Великої Новосілки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара Донецької області;

– окупанти намагались вразити наші позиції з танків та артилерії біля Великої Новосілки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара Донецької області; на Запорізькому напрямку – вороги атакували понад двадцять населених пунктів, зокрема – Зелене Поле, Новосілку, Новопіль, Времівку Донецької області та Новоандріївку, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянку, Залізничне і Малу Токмачку на Запоріжжі;

напрямку – вороги атакували понад двадцять населених пунктів, зокрема – Зелене Поле, Новосілку, Новопіль, Времівку Донецької області та Новоандріївку, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянку, Залізничне і Малу Токмачку на Запоріжжі; на Херсонському – вогневого ураження зазнали передмістя і місто Херсон та інші населені пункти на прибережжі Дніпра.

Ворог вдається до свого терору на Луганщині

На тимчасово зайнятій території Луганської області протягом останніх 2 тижнів російські окупанти проводять обшуки у закладах освіти. Метою є виявлення та знищення книжок українською мовою та матеріалів, що містять символіку України,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також російські загарбники на Луганщині через некомплект особового складу ворожих підрозділів, що діють на Сєвєродонецькому напрямку, проводять примусову мобілізацію на тимчасово окупованій території області.

Так, у місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які:

перевіряють документи у чоловіків;

вручають повістку;

а також відвозять до пункту збору мобілізованих.

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