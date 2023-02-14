Росіяни лякають українців "чимось страшним" до 24 лютого: в ОП розбили фейки

Російські пропагандисти поширюють інформацію про т, що нібито "надзвичайні події", які мають відбутися в Україні до 24 лютого. Однак в Офісі Президента заперечують це.

Радник голови Офісу Президента України Сергій Лещенко під час брифінгу 13 лютого спростував фейки російської пропаганди. Про це пише 24 Канал.

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Нащо це пропагандистам

Російські телеграм-канали пишуть про те, що нібито 21 чи 24 лютого має відбутися "щось страшне".



Черговий вкид російської пропаганди / Скриншот

Лещенко наголосив, що це ще один приклад інформаційно пропагандистської операції, аби впливати на маси та свідомість українців.

Нічого надзвичайного, порівняно з тим, що відбувається за останній рік, немає. Війна триває вже рік, вона буде тривати й найближчі дні. Тому гуртуватися навколо ЗСУ та давати відсіч агресору на всіх фронтах,

– підкреслив він.

Ворог продовжує зазнавати шалених втрат

Останніми тижнями ворог посилив наступальні дії напередодні річниці від початку повномасштабного вторгнення. Схоже, що керівництво ворожої держави планує досягти хоч якихось "успіхів" на полі бою, тому й кидає на загибель і знищення таку велику кількість особового складу та техніки.

Експерти припускають, що Путін віддав наказ за будь-яку ціну вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Однак навряд "другій армії світу" вдасться втілити в життя ці плани, адже зараз їм не вдається штурмувати Бахмут та Вугледар.

Під час штурму Вугледара Росія могла втратити цілу бригаду елітної морської піхоти. Начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський зазначив, що українські військові розбили "елітну" 155-ту бригаду.