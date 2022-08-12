На напрямку Покровське – Бахмут ворог мав частковий успіх, пробує закріпитися, – Генштаб

російські військові намагаються захопити місто Бахмут, яке має важливе логістичне значення. У п'ятницю, 12 серпня, загарбники мали частковий успіх на Бахмутському напрямку.

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог мав частковий успіх на напрямку Покровське – Бахмут. Як підкреслили в Генштабі, окупанти намагаються закріпитися.

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На Бахмутському напрямку ворог задіяв різнокаліберну артилерію

У повідомленні Генштабу ЗСУ йдеться, що на Бахмутському напрямку окупанти 12 серпня задіяли танки та різнокаліберну артилерію для вогневого впливу в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Івано-Дар'ївка, Виїмка, Спірне, Яковлівка, Кодема, Вершина, Зайцеве та Васюківка.

Окрім того, було зафіксовано авіаудари біля Виїмки, Івано-Дар'ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського.

Повідомляється, що російські загарбники намагалися вести розвідку біля Спірного, але українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили ворога.

Наступальними та штурмовими діями російські окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших підрозділів та просунутися в напрямках населених пунктів Спірне, Івано-Дар'ївка, Виїмка, Яковлівка, Кодема, Вершина та Зайцеве. Зазнали втрат та хаотично відійшли. В окремих районах тривають бойові дії,

– повідомили у Генштабі.

Ворог мав частковий успіх на напрямку Горлівка – Зайцеве

Зранку 12 серпня у Генштабі ЗСУ доповідали, що загарбники унаслідок наступу мали частковий успіх на напрямку Горлівка – Зайцеве. Це також Бахмутський напрямок.

Варто зазначити, що росіяни намагаються захопити Бахмут, тому під вогнем ворога не тільки українські військові, але й мирні люди.

У четвер, 10 серпня, росіяни вдарили по Бахмуту касетними снарядами. Унаслідок кривавої атаки ворога загинули 7 цивільних, ще 6 – дістали поранення.

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