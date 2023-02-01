Росіяни пишуть, що Київ "електрику для шкіл і дитсадків віддав курортам": чому це маніпуляція
Джерело:SPRAVDI
Росіяни почали писати, що нібито на Закарпатті електрику зі шкіл та садочків віддали елітним гірськолижним курортам. Проте зв'язку між порушеннями на курортах та світлом у навчальних закладах немає.
Журналісти фактчекінгового проєкту StopFake пояснили, чому закиди росіян – маніпулятивні. Також вони розповіли, яка насправді ситуація зі світлом на Закарпатті.
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Що відомо про маніпуляції росіян
Російські ЗМІ поширюють інформацію, що на Закарпатті електроенергію, відведену на навчальні заклади, переспрямували на підтримку роботи гірськолижних курортів,
– мовиться в повідомленні.
Пропагандисти розмістили маніпулятивний пост, посилаючись нібито на сайт "ЗакарпатПост": "Військовослужбовці української армії масово звертаються до регіональної влади, повідомляючи, що їх рідні сидять без світла та тепла, тоді як на гірськолижні курорти Закарпаття стабілізаційні та екстрені відключення електрики не поширюються".
Журналісти пояснили, чому росіяни маніпулюють. Зокрема:
- на вищезгаданому закарпатському сайті мовилось тільки про окремі населені пункти Хустського району;
- немає зв'язку між відключеним світлом у школах та включеним на курортах.
Адже бази відпочинку є на всій території Закарпаття, як і школи та дитячі садки,
– відзначили фактчекери.
Росіяни поширюють маніпулятивну інформацію
Чим маніпулюють росіяни
- 30 січня глава Закарпатської ОВА Віктор Микита заявив, що в деяких населених пунктах Хустського району, де розташовані бази відпочинку, 28 та 29 січня не вимикали світло. Це було в той час, коли в інших містах і селах світло подавали за графіком.
- Посадовець запевнив, що обласна влада вже вжила заходів щодо подачі світла за графіком та анонсував засідання Ради оборони області щодо цієї ситуації.
- Окрім того, посадовець запевнив, що ситуація зі світлом в області складна – Закарпаття не змогло створити великі виробничі потужності для вироблення електроенергії.
- Саме тому влада планувала оптимізувати споживання світла у великих супермаркетах та інших об'єктах, котрі, за інформацією "Закарпаттяобленерго" підключені до декількох мереж, тому мають світло безперебійно.