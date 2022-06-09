Росіяни у Маріуполі остаточно відмовились від пошуку тіл загиблих, – радник мера Андрющенко

У блокадному Маріуполі росіяни продовжують розбирати завали. Однак окупанти вже остаточно відмовилися від пошуку тіл загиблих українців.

Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Особливо масово російські загарбники зараз розбирають завали у Лівобережному районі міста.

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Раніше росіяни постійно його обстрілювали "Градами" та "Смерчами". У Лівобережному районі люди фактично були відрізані від можливості евакуюватися у безпечну на той час частину міста.

Окупанти остаточно відмовилися від практики пошуку тіл загиблих, від реального розбору завалів. Фактично вони зносять будівлі й разом зі сміттям тіла загиблих і майно вивозять на сміттєзвалища. Це жахливо,

– розповів радник мера.

За словами Андрющенка, якщо раніше місцева влада ще сподівалася ідентифікувати вбитих росіянами людей після деокупації Маріуполя та дізнатися справжню кількість загиблих, то зараз зрозуміло, що зробити це на сміттєзвалищі буде просто неможливо.

"Скільки там людей загинуло, хто це був – на жаль, ми вже не дізнаємося ніколи, напевно. Це наш великий сум. Дуже боляче", – розповів радник міського голови.

Якою є епідситуація у місті

Як розповів Андрющенко, епідеміологічна ситуація у Маріуполі залишається критичною. Окупанти стверджують, що у них нібито усе під контролем й вони усе вичистили, але сміття на вулицях як було, так і залишається.

Потрохи його намагаються вивозити. Вони знайшли кілька сміттєвозів, які залишилися після нас. Однак цього замало. Ба більше, вони призначені не для прибирання вулиць, а для збирання сміття з баків. Тобто вони не дуже допомагають у цих розборах,

– зазначив радник мера.

Також відомо, що росіяни завезли у Маріуполь вантажівки власної готівки. Вони починають видавати пенсіонерам пенсії у російських рублях.

"Там відбуваються шалені черги, бійки, скандали. Тобто жодний процес не організований", – додав радник міського голови.

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Під кожними двома з п'яти багатоповерхівок у Маріуполі росіяни знаходять від 50 до 100 тіл вбитих українців. Найбільше – в підвалах та під'їздах "хрущовок".

У блокадному Маріуполі, окрім інших проблем, які спричинили росіяни, стався медичний колапс. У місті катастрофічно не вистачає лікарів. Окупанти вже навіть почали вмовляти повернутись до роботи пенсіонерів віком від 80 років.

Окупаційна "влада" у Маріуполі вирішила заборонити купатися в Азовському морі після того, як місто закрили на карантин.

У Маріуполі російські військові вербують робітників у концентраційні "фільтраційні табори". Абоненти окупаційного мобільного оператора "Фенікс" почали отримувати відповідну розсилку у повідомленнях.

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