Росіяни масовано атакували Україну дронами, є жертва: хронологія 459 дня війни

Про нові воєнні злочини агресора, боротьбу українців на фронті, у тилу та міжнародній арені, головні новини за 28 травня розповідає 24 Канал.
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07:26
Міський голова Іван Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух.06:42
Вночі під час повітряної тривоги вночі жителі Києва повідомляли, що нібито відчули підземні поштовхи. Однак експерти наразі не підтвердили інформацію про землетрус. Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов.06:35
У КМВА повідомили, що, попередньо, це була наймасованіша атака дронами на Київ за час війни. Над столицею збили понад 40 ворожих дронів. У Голосіївському уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, ще одну госпіталізували. Також виникло займання даху одного з ТРЦ, пожежа на території одного з будівництв. Було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 метрів квадратних, є постраждалий. У Печерському районі загорівся дах будинку. У Дарницькому – в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється.06:12
У Житомирі під час тривоги чули вибух. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
06:10 У Генштабі ЗСУ повідомили:
- цієї доби ворог знову завдав масованого авіаційного удару по Україні.
- Вчора окупанти завдали 3 ракетних, 2 з яких ЗКР С-300 по Краматорську, та 13 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
- Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей.Минулої доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку.
- Авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 – по його ЗРК.
- Знищено 3 ворожих БпЛА різного типу.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт противника.
05.45
Відбій у Вінницькій області. "Тривога триває ще у 5 областях на захід від Києва, самій столиці та області.05:30
Відбій у Рівненській області та на Волині. Моніторингові групи пишуть, що на Житомирщині люди чують вибухи, працює ППО.04:40
У Кіровоградській, Полтавській та Черкаській області відбій тривоги. Водночас мер Києва повідомив: "У Голосіївському районі локалізують пожежу на площі 700 метрів квадратних. Руйнування будівельних конструкцій – на загальній площі 1000 "квадратів". Рятувальники працюють із залученням найновіших засобів і технологій".04:00
Повітряна тривога триває у більшості областей. Про загрозу з повітря повідомляють у Києві та на Заході країни03:11
Тривога на Тернопільщині та Івано-Франківщині.02:50
Кличко актуалізував дані щодо Солом'янського району столиці. Внаслідок падіння уламків БпЛА госпіталізували жінку 35 років. Також загинув 41-річний чоловік.02:39
Кличко зазначив, що Сили ППО знищили вже понад 20 БпЛА, що рухалися на Київ. Однак, на столицю йде нова хвиля дронів.02:36
У КМВА зазначили, що в Голосіївському районі зафіксували падіння уламків на територію АЗС. Попередньо, постраждали троє людей, одна особа загинула.02:30
Віталій Кличко повідомив про вибухи в Солом'янському районі. Служби прямують на місце. У Святошинському районі працює ППО. У Печерському районі пожежа на даху 9-поверхового будинку внаслідок падіння уламків БпЛА. Всі служби прямують на місце.02:26
У КМВА повідомили, що у Печерському районі, за попередньою інформацією, через потрапляння уламків загорівся дах будинку. 02:07
у КМВА повідомили, що у Києві працює ППО.02:06
ЗМІ повідомляють, що у Києві лунають вибухи.02:01
ЗМІ повідомляють про вибухи на Житомирщині. Тим часом відбій оголосили на Миколаївщині.01:56
ЗМІ повідомляють, про вибухи у Сумській області.01:35
сирени виють також на Рівненщині та Хмельниччині. Тим часом на Херсонщині вже відбій повітряної тривоги. Згодом тривогу оголосили на Волині, пізніше на Харківщині.01:15
Тривога в Полтавської області. Monitor повідомляє, що БпЛА фіксують на Київщині / Житомирщині; Черкащині / Полтавщині; Вінниччині.01:13
Тривога на Черкащині та Вінниччині.01:12
ЗМІ повідомляють, що у Києві та Київській області лунають гучні вибухи.01:10
У КМВА зазначили, що підступах до Києва працює ППО. 01:04
У WP спрогнозували сезон активних боїв на Півдні. Зазначили, що вже сприятливі погодні умови для контрнаступу. 00:44
Сирени на Дніпропетровщині та Київщині. 00:29
Напередодні голова СБУ Василь Малюк розповів, як окупанти вербують українців. Зазначив, що ворог працює комплексно. Росіяни використовують вразливих людей. Зокрема тих, у кого так звана "ватна підсвідомість".00:21
За наявними даними, БпЛА літають над Чернігівщиною, Миколаївщиною та Кіровоградщиною.00:09
У Миколаївській та Херсонській області оголосили повітряну тривогу. Вже за кілька хвилин "почервоніла" і Кіровоградська. Пізніше – Чернігівська область.