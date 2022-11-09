Росіяни позбуваються нерухомості в Криму і тікають навіть на радіаційний Урал

Росіяни, які переїхали в Крим після окупації в 2014 році знову повертаються в Росію. Вони бідкаються, що страшно, немає роботи та перспектив.

Саме тому громадяни Росії почали продавати куплене після 2014 року житло з позначкою "терміново", пише 24 канал. Росіяни також бідкаються, що в Криму немає перспектив.

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Терміново продають житло та тікають

РосЗМІ пишуть, що на найбільш популярному ресурсі з продажу нерухомості є орієнтовно 15 тисяч оголошень про продаж у Криму.

Різкого збільшення (продажів – 24 канал) порівняно з початком року немає. А ось позначок "Продаю. Терміново!" з'явилося значно більше,

– мовиться в повідомленні.

РосЗМІ цитують співробітника туристичної агенції "Берег" Ніколая Красновського, який каже, що продають житло ті, хто нібито купував його тільки для російських туристів. Адже останніх на півострові немає і не буде.

Саме тому в Севастополі ціни на житло вже почали падати. За даними російської консалтингової агенції, мовиться тільки про 2,05%.

Проте рієлтор Свєтлана Левкович пояснила, що насправді ціни на вторинне житло у Севастополі та на всьому півострові знизились на 15 – 20%. Також знизився попит на іпотеку. За словами рієлтора, від покупок росіяни вже відмовились:

інвестори, які купували квартири на етапі будівництва, а потім перепродували;

навіть два покупці, які вже дали завдаток.

Свєтлана поспішила запевнити, що нібито росіяни не дуже ще тікають з півострова. Проте, насправді багато таки накивали п'ятами.

Росіяни вертаються на болота і бідкаються

Скаржились, що треба вертатись і росіяни, які оселились в Криму після окупації Росією. Тепер вони бідкаються в російських соцмережах:

"повернулися на Урал, живемо в "ядерній клоаці" , з 15-кратним перевищенням радіаційного рівня в річках, натомість із вищою зарплатою. І тут, звісно, ​​спокійніше";

, з 15-кратним перевищенням радіаційного рівня в річках, натомість із вищою зарплатою. І тут, звісно, ​​спокійніше"; інший росіянин каже, що прожив у Євпаторії 5 місяців, але вернувся на Урал через малу зарплату. В Криму заробляв тільки 35 тисяч, порівняно з 70 на болотах;

третій повернувся після 4 років життя в Криму. Бідкається, що ціни його нібито "душать". А те, що Росія цинічно загарбала півострів і він туди прийшов жити, його, певне, не душило.

Як росіяни тікають з Криму: коротко

Як тільки в тимчасово окупованому Криму почалась "бавовна", росіяни поспішили втекти з Криму та продати те, що загарбали. Бажання їм додали і вибухи на Кримському мосту.

В мережі прославилась росіянка, яка плакала та бідкалась, що змушена тікати. "Бідолашна" у сльозах говорила, як же вона "звикла" жити в Алушті: "Настільки все душевно, по-домашньому".

Нова хвиля втікачів була і на початку жовтня після вибухів на Кримському мосту. Тоді громадяни країни-окупанта стояли в кілометрових чергах, щоб потрапити на пороми в Керчі.

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