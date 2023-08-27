Бояться просування ЗСУ до Токмака: росіяни перекидають сили з Куп'янська на Південь

На Куп'янському напрямку, де росіяни планували провести "великий наступ" зараз відбувається перегрупування. На це є низка причин, всі з яких для росіян є неприємними.

Окупанти, втім, не припиняють обстрілювати Харківщину та тероризувати місцеве населення. Детальніше про все це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

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Вранці 28 серпня російські окупанти обстріляли Куп'янськ на Харківщині. Влучили у кафе, де на той час перебували люди. Вже відомо про щонайменше 2 загиблих та 1 постраждалого.

Куп'янськ перебуває в зоні роботи артилерії, це дуже небезпечно. Жодна ППО не зможе відбити артилерійський наліт. Тому зараз і проводять евакуацію з цього району,

– зазначив Денис Попович.

Росіяни перекидають війська з Куп'янська

Варто також зауважити, що нещодавно командувач Сухопутних військ Олександр Сирський побував на Сході, де зустрівся з військовими. Він, зокрема, розповів, що зараз росіяни перегруповуються на Куп'янському напрямку.

"Куп'янський напрямок обрала Росія, аби здійснювати наступальні дії. Але ці наступальні дії, ціною крові наших людей, зараз не мають успіху. Просування, на яке розраховували немає. Тому проводять перегрупування", – пояснив Попович.

Мовиться, зокрема, про перекидання сил на Запорізький напрямок, де зараз у наших військових є успіхи. Росіяни намагаються перешкодити просуванню наших військових до Токмака, який є дуже важливим логістичним та опорним центром. Для окупантів є величезний ризик, що ЗСУ переріжуть так званий сухопутний коридор до Криму.

Денис Попович про перегрупування на Куп'янському напрямку: дивіться відео

Звідки перекидають сили

Підкріплення перекидають рокадними дорогами Запорізької області, а за деякими даними – з Куп'янського напрямку. До слова, раніше генерал Сирський повідомляв, що підкріплення до Куп'янського напрямку находить із глибини Росії.

Відбувається ротація підрозділів, яка, очевидно, передбачає подібні перегрупування на Куп'янському напрямку, де ворог не полишає планів щодо наступу,

– підкреслив військовий оглядач.

Зокрема, це підтверджують у британській розвідці. Окупанти хочуть продовжувати наступ на Куп'янському напрямку, аби створити буферну зону для Луганської області.

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