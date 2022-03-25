Росіяни масово відмовляються від участі у війні: 50% одного з полків 7 дивізії написали рапорти

Бойовий дух російських окупантів стрімко падає. Чутки про шалені втрати мотивують ворожих солдатів писати рапорти, щоб не їхати на війну, де їх чекає лише смерть.

Командуванню російських окупантів доводиться вдаватися до залякування, щоб змусити солдатів їхати на війну в Україну. Та зараз перестав діяти навіть цей прийом – стати "гарматним м'ясом" мало хто хоче.

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Написання рапортів

Як повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович, російські війскові почали писати рапорти, аби лиш не їхати в Україну.

50% одного з полків 7 дивізії написали рапорти, в яких відмовляються від участі в бойових діях на території України. Також знаємо про відмову підрозділу Росгвардії та поліції їхати сюди, – сказав Арестович.

Дивіться відео звернення Олексія Арестовича