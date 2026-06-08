"Ніхто не хоче в пастку": росіяни масово відмовляються від поїздок в Крим через паливну кризу

Росіяни почали масово відмовлятися від поїздок до окупованого Криму на тлі паливної кризи на півострові. Лише за останні два тижні кількість бронювань на курортах скоротилася майже на третину.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

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Чому росіяни більше не хочуть в Крим?

За даними сервісу Travelline, з 24 травня по 6 червня кількість бронювань готелів у Севастополі зменшилася на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На цьому тлі Крим втратив позиції серед популярних туристичних напрямків: наразі на півострів припадає лише 1,5% усіх туристичних продажів у Росії.

Спад попиту підтвердив навіть віцепрезидент Асоціації туроператорів Росії Сергій Ромашкін. За його словами, з 1 по 7 червня продажі турів до Криму скоротилися ще на 20% порівняно з попереднім тижнем.

Ніхто не хоче потрапити в пастку через паливні проблеми,

– сказав засновник однієї з мереж туристичних агенцій Алексан Мкртчян.

Через відсутність авіасполучення автомобільний транспорт залишається основним способом дістатися до Криму. За даними місцевого туристичного відомства, у 2025 році близько 76% туристів прибували на півострів власними автомобілями або автобусами, ще 24% – залізницею.

Цього року представники туристичного ринку прогнозують, що через паливну кризу півострів може втратити від 3 до 4 мільйонів відпочивальників.

Нагадаємо, нещодавно в Криму окупаційна влада запровадила обмеження на продаж бензину АІ-92 та АІ-95 через перебої з постачанням пального та удари Сил оборони. 4 червня "глава" регіону Сергій Аксьонов заявив, що відтепер водії можуть придбати на АЗС не більше 20 літрів в одні руки й тільки за талонами, які були куплені раніше.

Щоб контролювати виконання заборони "влада" також призначила контролерів на кожну заправку – їхню роль виконують представники муніципальних та республіканських органів.

Після заяв Аксьонова на півострові одразу виник ажіотаж. У місцевих чатах і месенджерах почали масово з’являтися оголошення про пошук бензину або талонів на заправку, а пропозиції обміняти чи купити їх у посередників.