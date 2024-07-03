Їдуть на війну: чому росіяни продовжують вирушати на відпочинок у Крим

Російські пабліки опублікували відео, на якому видніються 800 автівок, які стоять у черзі на Керченському мосту та прямують до Криму. Окупанти вимушено їдуть на окупований півострів, адже їм видали бюджетні путівки.

Це ще рівень не диктаторського режиму Кім Чен Ина у Північній Кореї, але обидві країни майже нічим не відрізняються. Мабуть, лише тим, що росіян більше. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Що буде з росіянами, які у Криму

"Вони всі злочинці, бо порушили законодавство України. Вони їдуть в зону бойових дій, які тоді питання можуть виникати до Сил оборони України", – зауважив Братчук.

Якщо російські загарбники перейдуть на бік України та даватимуть координати ворожих об'єктів, у такому випадку суд може під час розгляду справи дати дещо менший термін ув'язнення.

Я зараз не жартую, кажу абсолютно серйозно. Всі російські громадяни, які перебувають на території Криму, приїхали на війну. А війна – це дуже погано, на ній вбивають, як правило, окупантів,

– констатував речник Української добровольчої армії "Південь".

Зауважте, речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук закликав російських туристів уникнути поїздок на відпочинок у Крим. Він наполегливо радить громадянам Росії покинути Крим і не їхати туди взагалі. Причина – ворожі військові об'єкти, яким Україна не дасть спокою.

У Криму регулярно лунають вибухи