росіяни суттєво "відстають від графіку": в Пентагоні відзначили контрнаступи ЗСУ

У США наголошують, що російська армія значно відстає від свого "графіку захоплення України". Плани окупантів суттєво пригальмували успішні контрнаступи ЗСУ.

Високопоставлений представник Пентагону заявив, що росіяни досягають обмеженого та високозатратного прогресу. При цьому – лише на певних невеликих ділянках Донбасу.

Важливо росія не знищила жодного HIMARS, усі комплекси беруть участь у боях, – Пентагон

Успішні контрнаступи ЗСУ

Так, росіяни дійсно відстають від своїх термінів, вони не досягають цілей. Натомість у Пентагоні відзначили, що українські сили почали здійснювати ефективні локальні контрнаступи.

ЗСУ успішно використовують системи HIMARS, щоб зашкодити росіянам просуватися навіть там, де вони так складно і повільно наступали.

Тому ми взагалі не бачимо, щоб росія вигравала цю битву,

– підсумували у Міноборони США.

США передадуть ще більше HIMARS

Ввечері 8 липня у Білому Домі заявили про ще один пакет озброєнь для України вартістю 400 мільйонів доларів. Туди увійшли 4 нові системи HIMARS. Указ вже підписав президент США Джо Байден. Окрім цих систем, ЗСУ отримають й інше озброєння:

додаткові боєприпаси для HIMARS,

3 тактичні машини для евакуації техніки,

155-міліметрові артилерійські боєприпаси,

підривні боєприпаси,

контрбатарейні системи,

запчастини та інше обладнання.

Президент Володимир Зеленський одразу подякував Штатам. Він наголосив, що чергові HIMARS та 155-міліметрові снаряди – першорядні потреби ЗСУ. Саме це допомагає тиснути на ворога.

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