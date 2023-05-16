"Потенціал абсолютно вичерпаний": Буданов оцінив підготовку окупантів

Кирило Буданов вважає, що росіяни абсолютно вичерпали потенціал до наступальних дій. Разом з тим, окупанти ретельно готуються до оборони.

На думку начальника ГУР МО, росіяни нині можуть проводити лише певні локальні дії. До прикладу Кирило Буданов наводить постійний штурм Бахмута, де ворог може за день не пройти й 50 метрів у своїх так званих "наступальних операціях".

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Буданов оцінив потенціал ворога

У ГУР МО вважають, що росіяни повністю вичерпали потенціал до наступальних дій чи операцій. Натомість окупанти готуються до оборони, вибудовуючи по декілька ліній стримування.

Він (наступальний потенціал – 24 Канал) абсолютно вичерпаний, вони зараз мають серйозний потенціал для оборони. Це правда. Оборону вони побудували ешелоновану, правильну, потужну. Але це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції,

– заявив Буданов.

Разом з тим, він підкреслив, що до воєнних дій на території України залучено майже 400 тисяч особового складу. Серед яких приблизно 370 000 воєнного компонента, близько 20 тисяч – військ Росгвардії та майже 7 тисяч різних видів воєнізованих формувань.

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У розвідці натякнули на причетність до підриву російських пропагандистів

Під час інтерв'ю у глави розвідки запитали, чи є цілями для ГУР кремлівські пропагандисти – Володимир Соловйов, Маргарита Симоньян та інші.

"Ми дістали вже багатьох. Є публічні медійні випадки, які стали надбанням суспільства", – сказав він.

Разом з тим, Буданов відмовився коментувати інцидент з нещодавнім підривом автівки російського пропагандиста Захара Прилєпіна. Глава розвідки заявив, що наразі не може ні підтвердити, ні спростувати причетність українських спецслужб.

Варто нагадати, що раніше глава ГУР обіцяв відплату усім винним росіянам. Він запевнив, що Україна має достатньо власних сил і засобів, аби знайти російських злочинців, які вбивали чи знущалися з громадян.