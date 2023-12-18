Росіяни тиснуть в Мар'їнці й у бік Іванівського: як за тиждень змінилась карта фронту

Російські війська продовжують свій наступ по всій лінії фронту. Як уже багато тижнів поспіль, основні зусилля ворог концентрує на Куп'янському, Бахмутському й Авдіївському напрямках. Тепер до них додався й район Мар'їнки.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень 10 – 17 грудня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Росіяни майже захопили Мар'їнку

Вперше за багато місяців російські військові відновили свій наступ в районі Мар'їнки Донецької області. На жаль, ворог мав тут успіхи протягом минулого тижня й уже майже окупував місто, від якого після майже 2 років безперервних боїв залишилися лише руїни.

Нині українські захисники втримують оборону в руїнах буквально вже крайніх будинків колишньої Мар'їнки. Далі за містом перед ворогом відкривається траса, яка до 2014 року сполучала Запоріжжя й Донецьк. Втім, якщо росіяни таки зможуть пройти 15 кілометрів полями й лісопосадками, то далі на заваді стане забудова Курахового.

Росіяни майже захопили Мар'їнку: дивіться карту

Наступ росіян на Авдіївку

Натомість вже третій місяць поспіль тривають безперервні спроби росіян захопити Авдіївку. Росіяни продовжують тиснути на південному й північному фасах міста, а також тривають і лобові атаки зі сторони Макіївки.

Якщо протягом двох минулих місяців основні успіхи ворога були переважно на північному фасі міста, то протягом минулого тижня ворог сконцентрувався на південному виступі й на лобових атаках. Так, російські військові мали просування в бік Невельського й Сєверного.

Крім того, росіяни змогли зайняти позиції західніше від промислової зони Авдіївки. Водночас не припинялися й спроби просування на північному фасі. У спробах захопити Степове ворог мав успіхи на північ від цього села.

Наступ росіян на Авдіївку: дивіться карту

Росіяни сунуть на Іванівське

Так само тривають і російські спроби просування в районі Бахмута. Ворог тисне на українські війська в районі звільненої Кліщіївки, а також, схоже, прагне просунутися в бік Іванівського.

Таке просування створило б дуже серйозні проблеми для українських військових у районі Кліщіївки та Андріївки, а також було б реальною загрозою для Краматорської агломерації. Схоже, саме таким є розрахунок росіян.

Наступ росіян біля Бахмута: дивіться карту