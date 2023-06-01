Навіщо росіяни мінують хімічний завод у Криму: оперативне зведення від Світана

Партизани з руху "Атеш" розповіли, що росіяни мінують завод "Титан". Він розташований поблизу окупованого Армянська у Криму.

Відповідну інформацію у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Мінування заводу "Титан"

Військовий експерт пояснив, що кримський "Титан" це хімічний завод. Тобто вибух певних місткостей та реагентів може призвести до хімічного зараження місцевості. Його можна потім рекультивувати, проте для цього необхідний час.

За словами експерта, вибух може затримати наступальні частини на певний час, але тільки у тому випадку, якщо вони не захищені комплектами хімзахисту.

У наших частин комплекти хімзахисту є. Тому проходження, навіть після вибуху й знищення того ж кримського "Титана" не приведе до якихось проблем нашої армії. Набору хімзахисту достатньо для того, щоб вберегтися від такого роду хімікатів,

– наголосив Світан.

"Саме тому росіяни не на довго затримають й більше проблем створять собі. Коли наші війська будуть рухатися, їм прийдеться сидіти в цій хімічній хмарі чи на цій зараженій хімікатами території. Вони отримають більше негативу, ніж ми, які просто пройдемо на великій швидкості цю зону зараження й при цьому у хімзахисті", – зазначив військовий експерт.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Обстріли Києва

У ніч на 1 червня Росія здійснила чергову масовану атаку Києва з використанням 10 балістичних ракет "Іскандер". Уламки, які впали у столиці, забрали життя 3 людей, серед них дитина.

Світан пояснив, що ці балістичні ракети запускають з Брянської області. Дальність у них до 500 кілометрів й летіти до цілі можуть кілька хвилин.

"Іскандер" це ракета вагою до тонни, тому навіть в знищеному стані – це тонна уламків, що падають на місто. Саме тому, як мінімум, 10 тонн заліза впало на Київ й завдало дуже великої шкоди,

– розповів військовий експерт.

Відомо, що між тривогою й прильотом було близько 6 хвилин. За словами експерта, це ще нормально й означає, що наші захисники засікли пуск, а не захід ракети. Інакше б тоді були взагалі секунди.

Скільки ракет у Росії

Орієнтовна кількість ракет, яка залишилася у Росії, – 706. Роман Світан вважає, що ця цифра наближена до реальності.

Він повідомив, що агресорка може виробляти в місяць приблизно 70 – 80 ракет:

Х-101, "Калібрів" близько 50 – 70 ракет в місяць, відповідно на добу, як мінімум 2 ракети.

"Кинджалів" у місяць приблизно 2.

"Іскандерів" до 5 в місяць.

"Це країна, яка займається виробництвом ракет, а саме в районі Москви та в Дубні. Це ті військові цілі, по яких треба завдати ударів й чим швидше, тим краще. Особливо в Дубні. Саме там складальні цехи по виробництву цих ракет. Там же центр ядерних досліджень. Тобто там потужний військовий обʼєкт", – пояснив Роман Світан.

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