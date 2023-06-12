Не лише "Кримський титан": у Меджлісі розповіли, що ще у Криму могли замінувати окупанти

12 червня 2023, 14:35
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Росіяни хочуть зупинити роботу заводу "Кримьський титан", який знаходиться в окупованому Армянську. Для цього вони мінують територію.

Окупанти на півострові вдаються до тактики мінування. Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

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Яка тактика у росіян

Ескендер Барієв пояснив, що наразі замінованими є всі поля у Красноперекопському районі. У такий спосіб окупанти намагаються перешкодити Силам оборони України у разі їхнього заходу на територію. 

Що стосується самого заводу "Кримський титан", то його важливою складовою є відстійники з прісною водою. Підприємство може функціонувати лише завдяки ним. 

"Кримський титан" – підприємство з виробництва титанової продукції, потужності якого знаходяться в Армянську на території тимчасово окупованого Криму. Він вважається найбільшим виробником діоксиду титану у Східній Європі.

"У 2018 році сталася хімічна аварія, яка відбулася на "Кримському Титані”, бо вони використовували солену воду", – додав він. 

Наразі ж завод продовжує працювати й виготовляти певні комплектації для Збройних сил Росії. 

Я можу підтвердити те, що, скоріше за все, вони замінували відстійники, бо вони мілководні й не є бар'єром для піхоти,
– наголосив він. 

Підтвердженої інформації про те, що сам завод замінований поки що немає. 

Що відомо про провокації окупантів на "Кримському титані"

  • Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС порушені цикли роботи "Кримського титану". Причиною критичної ситуації є відсутність води у Північно-Кримському каналі. 
  • Росіяни мінують цехи підприємства та закладають вибухівки на прилеглих до заводу територіях. В ОПУ відреагували на чергові злочинні дії окупантів. Андрій Єрмак переконаний, що така тактика росіян – це екоцид. 
  • Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що у разі аварії на "Кримському титані" наслідки можуть бути відчутними аж у Туреччині. 
Автор: Дарина Хаміна