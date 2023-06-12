Не лише "Кримський титан": у Меджлісі розповіли, що ще у Криму могли замінувати окупанти
Росіяни хочуть зупинити роботу заводу "Кримьський титан", який знаходиться в окупованому Армянську. Для цього вони мінують територію.
Окупанти на півострові вдаються до тактики мінування. Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.
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Яка тактика у росіян
Ескендер Барієв пояснив, що наразі замінованими є всі поля у Красноперекопському районі. У такий спосіб окупанти намагаються перешкодити Силам оборони України у разі їхнього заходу на територію.
Що стосується самого заводу "Кримський титан", то його важливою складовою є відстійники з прісною водою. Підприємство може функціонувати лише завдяки ним.
"У 2018 році сталася хімічна аварія, яка відбулася на "Кримському Титані”, бо вони використовували солену воду", – додав він.
Наразі ж завод продовжує працювати й виготовляти певні комплектації для Збройних сил Росії.
Я можу підтвердити те, що, скоріше за все, вони замінували відстійники, бо вони мілководні й не є бар'єром для піхоти,
– наголосив він.
Підтвердженої інформації про те, що сам завод замінований поки що немає.
Що відомо про провокації окупантів на "Кримському титані"
- Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС порушені цикли роботи "Кримського титану". Причиною критичної ситуації є відсутність води у Північно-Кримському каналі.
- Росіяни мінують цехи підприємства та закладають вибухівки на прилеглих до заводу територіях. В ОПУ відреагували на чергові злочинні дії окупантів. Андрій Єрмак переконаний, що така тактика росіян – це екоцид.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що у разі аварії на "Кримському титані" наслідки можуть бути відчутними аж у Туреччині.