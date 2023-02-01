Схоже до репресій, – Гайдай про російську мобілізацію на Луганщині
Росіяни намагаються повністю окупувати Луганську область. Вони використовують місцевих мешканців як смертників.
Про це 24 Каналу розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
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"Головне завдання для окупантів – забрати чоловіків, які є на окупованій частині й кинути на війну. Це потрібно, щоб ворог отримав ще трохи часу для підготовки та підвезення резервів", – зазначив Гайдай.
Зверніть увагу – Сергій Гайдай про мобілізацію на окупованих територіях: дивіться відео
Виловлюють всіх підряд
За словами керівника ОВА, мобілізовані з окупованих територій на 99,9% є смертниками. Вони не мають підготовки й просто стримуватимуть контрнаступ наших сил оборони.
Загарбники намагаються виловити всіх підряд чоловіків. Там немає умовностей чи псевдопатріотичних речей. Це більше подібне до репресій. Тобто забирають всіх підряд, переодягають і одразу на фронт, – повідомив Гайдай.
Що відбувається на окупованій Луганщині: останні новини
- Мешканців Луганщини депортують в Росію. Окупанти хочуть створити собі буферну зону.
- Ворог може почати новий наступ з території Луганської області.
- Окупанти вимагають в гауляйтерів Луганщини до 1 квітня вийти на адмінкордони області. Вони звинувачують колаборантів у поразках.