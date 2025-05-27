Ігнат сказав, наскільки ефективні ЗРК Patriot після модернізації російської балістики

Юрій Ігнат заявив, що ЗРК Patriot може збивати балістику. Хоча росіяни зробили так, щоб ракети могли відхилятись від своєї траєкторії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Бабель".

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Як Patriot збиває балістику

Цей комплекс ППО автоматично розраховує траєкторію польоту ракети і ту точку, де його ракета зустрінеться з балістикою.

Росіяни, звісно, намагаються всіляко ускладнити Україні захист неба.

Зараз російські балістичні ракети під час польоту вниз можуть коливатись вліво-вправо – це ускладнює роботу Patriot. (...) Крім того, російська балістика може випускати до шести хибних пасток, які відволікають ППО. Це не нова технологія, її використовують близько року, і вона не робить Patriot безсилими перед таким типом ракет,

– ідеться в матеріалі.

Раніше Юрій Ігнат говорив, що російські ракети модернізували так, аби вони відстрілювали радіолокаційні пастки під час заходу на ціль. Мова, зокрема, про модернізацію "Іскандер-М".

Але "петріоти" успішно збивають балістику – навіть попри її відхилення від власної траєкторії. Один з останніх показників – 6 із 9 ракет.