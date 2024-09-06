Росіяни могли розстріляти трьох українських полонених: Офіс генпрокурора почав розслідування
6 вересня 2024, 16:39Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
У мережі 6 вересня телеканал CNN опублікував моторошні кадри з ймовірним розстрілом українських військовополонених. Україна вже почала розслідування за цим фактом.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора. За попередньою інформацією, окупанти розстріляли українських захисників 27 серпня.
Важливо Окупанти розстріляли трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку