Росіяни могли розстріляти трьох українських полонених: Офіс генпрокурора почав розслідування

6 вересня 2024, 16:39
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Автор: Анжеліка Байбак

Джерело:

Офіс генпрокурора

У мережі 6 вересня телеканал CNN опублікував моторошні кадри з ймовірним розстрілом українських військовополонених. Україна вже почала розслідування за цим фактом.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. За попередньою інформацією, окупанти розстріляли українських захисників 27 серпня.

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Офіс генпрокурора почав розслідування 