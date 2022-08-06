росіяни могли замінувати Запорізьку АЕС: ЗМІ помітили дивну поведінку окупантів

росія займається ще й ядерним тероризмом. Окупанти захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС.

Тепер там невідомо, що відбувається. Та дії ворога на території АЕС, які вдається помічати, викликають занепокоєння.

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Підозріла активність окупантів

ЗМІ, посилаючись на джерела, які мають на ЗАЕС, повідомили, що росіяни, котрі захопили станцію ще в березні, стали підозріло активні на її території. Зокрема, російські військові вантажівки заїжджали на територію АЕС та розвантажували якийсь вантаж.

Колона військових вантажівок нібито прибула на територію АЕС ще 2 серпня. Вони зупинилися між першим і другим енергоблоками. За деякий час частина колони почала заїжджати на територію машинного залу першого енергоблоку через вантажні ворота. Джерела стверджують, що машинний зал замінували.

Як могли замінувати АЕС: дивіться відео

Яку техніку розмістили окупанти на АЕС

На території станції можуть перебувати близько 500 російських солдатів та військова техніка. Мовиться про БТРи, зенітні установки та техніку для радіохімічної розвідки. Також російські війська могли замінувати територію навколо станції.

Біля найближчого до АЕС села Водяне ворог розмістив батареї установок "Град". Міни та боєкомплект російські солдати зберігають дуже близько до енергоблоків, під естакадами. Ба більше, джерела стверджують, що частина боєкомплекту є навіть усередині енергоблоку. При цьому невідомо, чи замінований сам енергоблок чи його просто використовують, щоб зберігати вибухівку.

Захопленням станції міг керувати російський генерал-майор олексій домбровський. Тоді командування передали генерал-майору валерію васильєву. Обстріли, які зафіксували на території АЕС 5 серпня – це інсценована провокація, принаймні так кажуть джерела ЗМІ. Співробітник одного з блоків розповів, що внаслідок обстрілу знеструмилося резервне харчування по всій станції. На 3 блоці спрацювали 2 системи безпеки та запустилися дизелі, що означає, що система безпеки блоку знеструмилася.

Обстріл Запорізької АЕС: що відомо

Українська компанія "Енергоатом" повідомляла, що росіяни протягом 5 серпня двічі обстріляли Запорізьку АЕС, яку окупували навесні. Перед цинічним обстрілом атомної станції її покинули представники росатома.

Повідомляли про 3 "прильоти", зокрема безпосередньо на майданчик станції. Загарбники вели обстріли з реактивних систем залпового вогню. Вони серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. В "Енергоатомі" застерігали, що є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Окрім того – високий рівень пожежної небезпеки.

У Запорізькій ОВА повідомляли, що росіяни цілеспрямовано били по магістралі, якою до Запорізької АЕС постачають водень. Цим вони загрожують не лише мешканцям Енергодара, в якому станція розташована, а й цілому світу. Інформації ж про постраждалих від ворожого обстрілу не було.

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