Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку: росіяни запустили "Калібри" і підняли МіГ-31К

У низці областей України існує загроза ракетних обстрілів. Окупанти здійснили пуски "Калібрів".

Окупанти б'ють по Україні ракетами. Тим часом триває атака "Шахедів". З півдня вони вирушили на Захід.

Дивіться також Повітряні сили зафіксували "Шахеди" на півдні України

Ворог випустив ракети по Україні

Так, станом на 00:00 монітори заявляли, що в акваторію Чорного та Азовського морів виведено 3 ракетоносії. Загальний боєзапас до 16 крилатих ракет "Калібр". Близько 02:00 у мережі почали повідомляти, що пуски ракет таки відбулися. Попередньо, окупанти могли випустити 4 "Калібри".

Згодом інформацію про пуски підтвердили і в Повітряних силах.