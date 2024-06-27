Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку: росіяни запустили "Калібри" і підняли МіГ-31К

27 червня 2024, 02:07
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У низці областей України існує загроза ракетних обстрілів. Окупанти здійснили пуски "Калібрів".

Окупанти б'ють по Україні ракетами. Тим часом триває атака "Шахедів". З півдня вони вирушили на Захід.

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Ворог випустив ракети по Україні

Так, станом на 00:00 монітори заявляли, що в акваторію Чорного та Азовського морів виведено 3 ракетоносії. Загальний боєзапас до 16 крилатих ракет "Калібр". Близько 02:00 у мережі почали повідомляти, що пуски ракет таки відбулися. Попередньо, окупанти могли випустити 4 "Калібри". 

Згодом інформацію про пуски підтвердили і в Повітряних силах.

03:02, 27 червня

На Хмельниччині та у Києві лунали вибухи.

02:56, 27 червня

Швидкісні цілі через Житомирщину у південно-західному напрямку!

02:55, 27 червня

Моніторингові канали пишуть про пуск "Кинджала" з МіГ-31К.

02:48, 27 червня

Ракетна небезпека по всій Україні. Росіяни підняли у небо МіГ-31К.

02:42, 27 червня

КР на Хмельниччині курсом на захід!

02:32, 27 червня

"Калібри" рухаються повз Вінниччину.

02:31, 27 червня

Крилата ракета на півдні Вінниччини рухається у західному напрямку.

02:24, 27 червня

Перші "Калібри" перебувають на Кіровоградщині.Курс північно-західний. За ними "Калібри" тим самим маршрутом повз Миколаїв, – пишуть моніторингові канали.

КР на Кіровоградщині у північно-західному напрямку, – підтвердили у Повітряних силах.

02:18, 27 червня

Група крилатих ракет "Калібр" через Миколаївщину.
Курсом на Північ Одещини/Вінниччину, пишуть монітори.

02:15, 27 червня

Друга ракета типу "Калібр" на Миколаївщині летить у північно-західному напрямку, – Повітряні сили.

02:14, 27 червня

Група ракет летить через Баштанський та Криворізький райони. Курс Північний, повідомляють моніторингові канали.

02:13, 27 червня

Крилата ракета типу "Калібр" рухається з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області.

Автор: Анастасія Колеснікова