Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку: росіяни запустили "Калібри" і підняли МіГ-31К
У низці областей України існує загроза ракетних обстрілів. Окупанти здійснили пуски "Калібрів".
Окупанти б'ють по Україні ракетами. Тим часом триває атака "Шахедів". З півдня вони вирушили на Захід.
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Ворог випустив ракети по Україні
Так, станом на 00:00 монітори заявляли, що в акваторію Чорного та Азовського морів виведено 3 ракетоносії. Загальний боєзапас до 16 крилатих ракет "Калібр". Близько 02:00 у мережі почали повідомляти, що пуски ракет таки відбулися. Попередньо, окупанти могли випустити 4 "Калібри".
Згодом інформацію про пуски підтвердили і в Повітряних силах.
На Хмельниччині та у Києві лунали вибухи. Швидкісні цілі через Житомирщину у південно-західному напрямку! Моніторингові канали пишуть про пуск "Кинджала" з МіГ-31К. Ракетна небезпека по всій Україні. Росіяни підняли у небо МіГ-31К. КР на Хмельниччині курсом на захід! "Калібри" рухаються повз Вінниччину. Крилата ракета на півдні Вінниччини рухається у західному напрямку. Перші "Калібри" перебувають на Кіровоградщині.Курс північно-західний. За ними "Калібри" тим самим маршрутом повз Миколаїв, – пишуть моніторингові канали. КР на Кіровоградщині у північно-західному напрямку, – підтвердили у Повітряних силах. Група крилатих ракет "Калібр" через Миколаївщину. Друга ракета типу "Калібр" на Миколаївщині летить у північно-західному напрямку, – Повітряні сили. Група ракет летить через Баштанський та Криворізький райони. Курс Північний, повідомляють моніторингові канали. Крилата ракета типу "Калібр" рухається з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області.
Курсом на Північ Одещини/Вінниччину, пишуть монітори.
На Хмельниччині та у Києві лунали вибухи.
Швидкісні цілі через Житомирщину у південно-західному напрямку!
Моніторингові канали пишуть про пуск "Кинджала" з МіГ-31К.
Ракетна небезпека по всій Україні. Росіяни підняли у небо МіГ-31К.
КР на Хмельниччині курсом на захід!
"Калібри" рухаються повз Вінниччину.
Крилата ракета на півдні Вінниччини рухається у західному напрямку.
Перші "Калібри" перебувають на Кіровоградщині.Курс північно-західний. За ними "Калібри" тим самим маршрутом повз Миколаїв, – пишуть моніторингові канали.
КР на Кіровоградщині у північно-західному напрямку, – підтвердили у Повітряних силах.
Група крилатих ракет "Калібр" через Миколаївщину.
Друга ракета типу "Калібр" на Миколаївщині летить у північно-західному напрямку, – Повітряні сили.
Група ракет летить через Баштанський та Криворізький райони. Курс Північний, повідомляють моніторингові канали.
Крилата ракета типу "Калібр" рухається з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області.