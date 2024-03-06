На цей трикутник варто звернути увагу: де можуть активізуватися окупанти

На Костянтинівському напрямку (так, вже варто й такий ввести) противник продовжує концентрувати свої зусилля на захід від Бахмута, у загальній дирекції – на Часів Яр.

Ворожі війська пожвавилися

Передові підрозділи росіян проводять атакувальні та штурмові дії на напрямку Богданівка – Калинівка та Іванівське – Ступочки.

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Для забезпечення дій своїх ударних тактичних груп противник час від часу намагається відтіснити передові підрозділи ЗСУ по рубежу Кліщіївка – Андріївка за лінію залізниці.

На цьому напрямку діють основні сили ворожого угрупування військ "Південь" у складі – 3-го армійського корпусу, угрупувань повітряно-десантних військ та "Добровольчого штурмового корпуса" (ДШК). Частково також тут залучені сили та засоби 2-го АК (його головні сили діють північніше – на Сіверському напрямку).

Протягом кількох минулих діб противник силами передових підрозділів 299-го парашутно-десантного полку зі складу 98-ї повітряно-десантної дивізії, а також визначених підрозділів її 331-го ПДП намагався просунутись на північ та південь від села Богданівка – поки марно.

Однак введена нещодавно у бій ворожа 11 окрема десантно-штурмова бригада в районі села Іванівське спромоглася зайняти у північній та східній частині села принаймні дві позиції відділень, які раніше утримували ЗСУ.

Одночасно противник активізувався у напрямку сіл Білогорівка, Верхньокам'янське та Виїмка. Очевидно, сенсом цього "пожвавлення" є створення умов, щодо подальшого просування противника у бік Сіверська. Підрозділи 6 та 7 ОМСБр 2-го АК противника спробували тут атакувати кілька діб тому:

на схід від Білогорівки пробували просунутись підрозділи 6 ОМСБр – невдало;

на північний схід від Верхньокам'янського аналогічні дії здійснили підрозділи 7 ОМСБр противника, які спробували просунутись на північ від дороги, яка веде на Золотарівку і далі на Лисичанськ – з аналогічним результатом.

Окрім цього, на напрямку Веселе – Роздолівка та Білогорівка – Виїмка противник ввів у бій підрозділи 51-го та 119-го ПДП і складу 106-ї ПДД.

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На південь від Бахмута противник силами частин та з'єднань 3-го АК намагається відтіснити від залізниці передові підрозділи ЗСУ на ділянці між Кліщіївкою та Андріївкою й вийти до каналу "Сіверський Донець – Донбас".

Вороже командування УВ "Південь" на цьому етапі вирішує щонайменше 2 основних завдання:

намагається створити умови для подальшого просування у бік Сіверська зі сходу та півдня й сприяти діям УВ "Захід" на Лиманському напрямку;

намагається максимально "глибоко" просунутись у південно-західному напрямку вздовж дороги Костянтинівка – Бахмут. Іншими словами, формує північний фас майбутнього "Торецького виступу".

Найближчим часом я б, окрім зусиль щодо зупинки противника на Покровському напрямку, приділив найбільшу увагу "трикутнику" Костянтинівка – Часів Яр – Торецьк, а також Сіверському виступу.

Очевидно, що противник досить уважно та прискіпливо розглядає той набір оперативних можливостей, які дає йому нинішня ситуація на цих відтинках.

Розмови про чергове вторгнення з Білорусі наразі можна відкласти

Щодо чергової істерії про "наступ на Київ з півночі", який повинен ось-ось розпочатися. Зараз вздовж українсько-білоруського державного кордону розгорнуте наступне угрупування сил й засобів зі складу ЗС Білорусі:

2 десантно-штурмових батальйони зі складу 38-ї окремої десантно-штурмової бригади. Один з них діє в районі Ужова та Пінська, що Брестській області. Інший – в районі Лельчиців, Брагіна, Зябровка-2 у Гомельскій області;

2 зведених тактичних загони 5-ї окремої бригади спеціального призначення. Один розгорнутий в районі Іванова в Брестській області, а інший – в районі Приболовичів у Гомельскій області;

тактична група зі складу 51-ї артилерійської бригади (десь до дивізіону) розгорнута на південь від Гомеля;

реактивна артилерійська батарея зі складу 336-ї реактивної артилерійської бригади розгорнута в районі Зябровки.

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Загалом, ці "сили вторгнення" нараховують:

особового складу – до 1800 білоруських військовослужбовців;

68 – 70 бойових броньованих машин, вважаючи за такі також тягачі типу МТ-ЛБ й бронеавтомобілі;

до 22 – 24 одиниць артилерійських систем, зокрема гармати та гаубиці, самохідні міномети;

3 – 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Що стосується сил й засобів "російської етимології", то з них зараз на території Білорусі вештаються десь до 460 колишніх вагнерівців. Їх самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко використовує як інструкторів. Також є 3 винищувачі типу Су-30СМ (або Су-35С) на авіабазі у Барановичах.

Звісно, що поява там більш-менш значного угрупування російських військ навряд чи буде непомітною. Тому на цьому етапі (найближчим часом) усі розмови про чергове "вторгнення з півночі у бік Києва" вважаю передчасними.