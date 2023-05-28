ЗАЕС важлива для обох сторін: чи наважаться росіяни на заплановану провокацію

Днями українська розвідка повідомляла, що росіяни готують масштабну провокацію з імітації аварії на ЗАЕС. Утім, підірвати електростанцію не так вже й просто і вона важлива як для України, так і Росії.

Про це 24 Каналу сказав політолог, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко. Він відзначив на чию користь грає МАГАТЕ і і що має вирішити Україна.

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Ймовірний план окупантів

Росіяни можуть зімітувати як буцімто український підрозділ намагається звільнити ЗАЕС і внаслідок цих дій може статися вибух, припустив сценарій Буряченко. А от ймовірний сенс, який у ньому криється, винятково терористичний – росіяни прагнуть залякати світ жахливим наслідками, якщо українці почнуть деокуповувати ЗАЕС.

"Якщо вони (росіяни – 24 Канал) влаштують якусь гидоту, то в першу чергу собі. Бо невідомо куди піде хмара внаслідок теракту на ЗАЕС. Але їхні політичні цілі передують військовим і ми це бачимо вже більше року", – відзначив він.

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ЗАЕС важлива усім

У свою чергу політолог заспокоїв, мовляв ЗАЕС важко підірвати, оскільки там серйозні системи захисту. Разом з цим станція важлива для обох сторін. Для росіян вона дає енергетичну незалежність на тимчасово окупованих територіях.

Для нас – це серйозна генерація, яка дозволить продавати надлишок енергетики за кордон і розвивати свою економіку. На мою думку, навколо ЗАЕС найближчим часом відбуватимуться підкилимні рухи, які визначать позиції,

– припустив Буряченко.

МАГАТЕ підіграє Росії

Вибуху на ЗАЕС – найбільшій атомній електростанції в Європі – найбільше бояться у ЄС, відзначив політолог. Утім, їхня увага була прикута до цієї проблеми у перші дні активної фази повномасштабної війни. І Володимир Зеленський змушений весь час на усіляких заходах привертати увагу спільноти до цієї проблеми. Ба більше, якщо МАГАТЕ підіграє Росії.

"Нагадаю як Гроссі казав про створення великої демілітаризованої зони. Тепер складемо 2+2. В мене складається враження, що вони діють спільно – МАГАТЕ підігрує росіянам. Ми маємо бути обережними і вирішити питання з деокупацією ЗАЕС", – наголосив він.

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