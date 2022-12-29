Ймовірно, росіяни готуються до відступу на Запорізькому напрямку, – Гуменюк

Росіяни можуть готуватися до відступу на Запорізькому напрямку. Це цілком ймовірно та цілком розумно у їхній ситуації, адже є найкращим виходом.

Про це 24 каналу розказала речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що зараз окупанти намагаються створювати там рубежі оборони. Але це викликано тим, що більшому вони не навчені, і хоч сил та потужностей у росіян багато, застосовувати їх з користю вони не можуть.

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За словами Гуменюк, таким чином загарбники намагаються зачепитися, втриматися на місці і дочекатися ситуації, коли вони отримають наказ про "жест доброї волі", або коли тиск Сил оборони буде настільки потужним, що вони зможуть з чистим сумлінням втікати.

Передислокація російських підрозділів на лівобережжі

Відомо і про певні рухи російських військ на лівому березі Херсонщини. Там у окупантів спостерігають внутрішній дисбаланс у війську та деморалізацію, але остаточно відходити вони поки що не збираються.

Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на Півдні: дивіться відео

Як пояснила представниця ОК "Південь", там загарбники отримують завдання евакуюватися, залишити певні населені пункти, після цього їх обстріляти та повернутися. Це робиться для того, щоб налаштувати місцеве населення на протидію Силам оборони, нібито їх обстрілюють саме українські війська.

Але наші люди вже все це зрозуміли, ці схеми їм відомі, вони знають чітко, як це робиться. І навпаки з поверненням підрозділів у ці населені пункти вони отримують серйозну протидію, не тільки від руху спротиву, але й від звичайних місцевих,

– зауважила Гуменюк.

Вона додала, що саме тому росіяни підсилюють поліцейські методи, і на період святкових днів вводять подовжені комендантські години тривалістю у кілька діб, оскільки бояться спротиву місцевого населення.

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