Накопичили достатньо ракет: чим росіяни можуть обстріляти Україну з Криму

Росіяни продовжують виробляти різноманітні ракети для того, аби використовувати їх по українських містах. Чимало з них зберігаються у Криму та готові до застосування.

Окупанти не зупиняють військове виробництво. Хоч їхні потужності дещо обмежені, вони здатні накопичувати ракети для подальших обстрілів нашої держави. Детальніше про типи ракет, які зараз зберігаються в Криму, 24 Каналу розповіла Наталя Гуменюк – начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня.

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Які ракети зібрали росіяни

Кримський півострів давно став для росіян військовим хабом, де вони зберігають чимало озброєння. Не винятком є й ракети, які окупанти за певний час вже накопичили.

Оборонно-промисловий комплекс у росіян не зупинений, вони продовжують виробляти ракети та поповнювати свій потенціал. Наскільки швидко їм це вдається – показник відносний. Втім вони зуміли накопичити певну кількість ракет для того, щоб зараз використовувати потужні атаки з використанням стратегічної авіації,

– зазначила Наталя Гуменюк.

Російським окупантам, за словами Гуменюк, справді вдалося назбирати ракети різного класу для балістичних ударів. Зокрема, серію таких атак вони вже здійснили. Крім того, росіяни продовжують використовувати балістику точково на різних напрямках. Це ще один спосіб терору українців.

"Використання ракет типу "Онікс" та "Циркон" вони собі час від часу дозволяють. Хоч специфікація цих протикорабельних ракет все ж не дуже доречна для застосування їх по наземних цілях. Однак південні регіони досить часто потерпали від ударів ворожими "Оніксами", – наголосила Гуменюк.

За певними даними, росіяни вже використали п'ять ракет "Циркон" по Україні. Це свідчить про те, що ворог продовжує вишукувати максимально ефективну зброю, яка допоможе йому здобувати "перемогу у битві" з цивільним населенням, коли не вдається перемогти на лінії боєзіткнення.

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