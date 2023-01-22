Росіяни не відмовляються від ракетних атак, 32 ракети напоготові, – ОК "Південь"

Росіяни зменшили інтенсивність атак дронами через погодні умови. Але тримають чотири ракетоносця в Чорному морі.

Про це в ефірі 24 Каналу заявила речниця оперативного командування "Південь". За її словами, загальний залп цих кораблів складає 32 ракети.

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Речниця повідомила, що всі чотири ракетоносця є надводними. Решта як підводних, так і надводних суден повернулися у місця базування.

Корабельне угруповання має певні проблеми у зв'язку зі штормом на морі та поривчастим вітром, і тому виникла необхідність у ракетних носіїв зайти у пункти базування,

– пояснила Наталія Гуменюк.

За словами речниці, це спрощує роботу нашої системи спостереження, оскільки пуск з підводних човнів складно виявити. Але не дивлячись на те, що надводні пуски легше виявити, росіяни мають 32 ракети напоготові.

"Це говорить про те, що росіяни не відмовилися від системи готовності до точкових або масованих ракетних атак", – зазначила Гуменюк.

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Речниця вважає, що погодні умови сприяли тому, що окупанти зменшили інтенсивність використання дронів. Цього сезону штормове попередження та сильний вітер тривали в Південному регіоні довше, ніж зазвичай.

В цю пору року така погода типова, але вона мала менші періоди, наразі тривала довго. Напевне, і природа на нашому боці,

– припустила гуменюк.

За даними речниці ОК "Південь", росіяни ретельно вивчають можливість використання дронів, адже вони наразі базуються віддалено. Окупанти посилили повітряну розвідку, щоб шукати наші системи ППО, які не дають дронам проводити такі довгі перельоти.

"Їхня результативність щоразу зростає. Такі заходи вони, як правило, вживають кожного разу, щоб застосувати хвильову атаку дронами", – повідомила Наталія Гуменюк.

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