Росіяни можуть вчинити провокацію у Придністров'ї, щоб звинуватити Україну в агресії

У Генштабі Збройних Сил припускають, що росіяни вже незабаром можуть вчинити провокацію у Придністров'ї. Ворог планує звинуватити у ній Україну.

У Генеральному штабі ЗСУ 11 квітня у зведенні станом на 06:00 повідомили про ситуацію у країні, зокрема про наміри російських загарбників.

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Росія може вчинити провокацію у Придністров'ї

Не виключається проведення збройними силами Російської Федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова,

– зазначили у Генштабі.

Там додали, що окупанти хочуть вдатися до такого кроку з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що Росія через величезні втрати вербує жителів Придністров'я. Однак в Україні заявляють, що представники псевдореспубліки не хочуть воювати. Нардеп Федір Веніславський наголосив, що бійці з Придністров'я – "це наступне гарматне м'ясо, яке поповнить втрати рашистів на території України".

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