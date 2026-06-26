Не хочуть цього робити: Андрющенко назвав єдиний спосіб, як росіяни можуть покинути Крим

Ситуація в окупованому Криму стає дедалі складнішою для росіян. Проте окупанти можуть розв'язати цю проблему за певних умов.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пояснивши, як росіяни своїми діями створили умови для блокади Кримського півострова. Також окупаційна влада у Криму та Севастополі запровадила режим надзвичайної ситуації задля "впорядкування економічних питань".

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Окупанти самі влаштували блокаду

Андрющенко наголосив, що Україна не може фізично блокувати окупований Кримський півострів. Жодного українського військового, поліцейського немає на сухопутному коридорі в Крим або на Кримському мості.

"Ми не можемо блокувати, бо визначення "блокади" передбачає логіку, що це має бути якесь фізичне обмеження, оточення. Тому це не блокада, а нездатність росіян гарантувати безпеку місць, які вони окупували. Це вони влаштували блокаду, і це їхній вибір", – пояснив він.

Андрющенко прокоментував ситуацію в окупованому Криму: дивіться відео

Насправді рішення цієї проблеми існує. Росія може звернутися до України і попросити, наприклад, через Червоний Хрест зелений коридор, щоб вивезти росіян з Криму. Це можна зробити, на його думку, через порт у Керчі, Феодосії, Севастополі. Для цього потрібно домовлятися з Україною, але росіяни не хочуть цього робити.

Теж саме стосується гуманітарних вантажів. Ситуація, коли на трасах на окупованих територіях палають російські фури, пов'язана з тим, що противник продовжує маскувати свої військові перевезення під цивільні вантажі. Це потім підтверджувалося, як вважає керівник Центру вивчення окупації, коли ці уражені фури розбирали. Наприклад, росіяни перевозили у них ракети ППО.

Проте я б на місці української влади знайшов спосіб передати Росії інформацію: якщо вона звернеться до Києва, він готовий забезпечити їй зелений коридор на добу для надання гуманітарної допомоги – бензину, продуктів, ліків, але у супроводі Червоного Хреста. І подивитись, що буде далі,

– підкреслив Петро Андрющенко.

Керівник Центру вивчення окупації зауважив, що росіяни ж тоді будуть змушені на це реагувати – висміювати, як вони завжди роблять, спростовувати, ще щось казати. А кримчани це почують, особливо ті, які хотіли, щоб прийшов "рускій мір", і тоді вони "насолоджуватимуться" тим, як це коментуватиме окупаційна влада Криму. Треба їх провокувати, впевнений Андрющенко, якомога сильніше в інформаційному полі.

Додамо, що Володимир Зеленський наголосив, що операція, яку Україна здійснює в окупованому Криму, є чітко прорахованою. Президент вважає, що її хід доводить, що Україна оперативно забезпечить умови, коли росіяни будуть змушені обрати мир. Проте, за його словами, все залежатиме від рішення партнерів.