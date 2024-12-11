Жданов оцінив ризики прориву росіян до Дніпропетровської області

Росіяни поступово просуваються у бік Покровська, і в разі його втрати, може посипатися фронт в Дніпропетровській області. Якщо ворог вторгнеться на її територію, то може висунути умову щодо повної передачі її під контроль Росії. Проте здійснити цей задум противнику буде дуже важко.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, зазначивши, що в Дніпропетровській області необхідно зводити фортифікаційні споруди, рити окопи та будувати рубежі оборони для українських військ. Причому розпочати такі роботи потрібно було значно раніше.

Читайте також ЗСУ просунулися на Вугледарському напрямку, ворог – щонайменше на 8 ділянках: огляд і карти ISW

Завдання №1 для ворога

"Подивимось, з чим Дніпропетровська обласна військова адміністрація прийшла сьогодні до критичної межі, коли потрібно відповідати за те, чи готовий сьогодні регіон до оборони від агресора", – наголосив він.

Водночас для того, щоб почати вторгнення в Дніпропетровську область росіянам потрібно:

по-перше, прорвати українську оборону;

по-друге, щонайменше захопити місто Покровськ. Це для ворога завдання №1. Якби воно не стояло, то, можливо, Росія проривалась би на інших напрямках і дійсно націлювалась би на Дніпропетровську область.

До слова. Командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов зазначив, що втрата Покровська може мати важкі наслідки для обороноздатності Дніпропетровської області. Регіон порівняно з Донецькою областю не забудований селами, тому просування росіян там будуть швидші.

На сьогодні Дніпропетровська область не вписана в конституцію Росії, і тому, якщо у найгіршому випадку прорив і здійсниться, то ворог, на думку Жданова, може скористатися тим, щоб розміняти її на Запорізьку або Херсонську області.

Але навряд чи Дніпропетровську область включать в склад Росії. Навіть для Кремля потрібен якийсь показовий плебісцит для того, щоб потім обґрунтувати для міжнародної спільноти те, що ці території "на підставі референдуму" увійшли до складу Росії. Зрозуміло, що це показуха, але росіяни все одно цей трюк виконують,

– підкреслив Олег Жданов.

Нагадаємо, що речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів про те, що ворог намагається взяти під контроль цілком південь Донецької області. На його шляху залишилась Велика Новосілка – найбільший населений пункт у цьому регіоні. Росіяни хочуть взяти його під контроль і вийти фактично до Дніпропетровської області.