На жаль, має можливість: якою зброєю ворог здатен завдати ударів по Україні

Росія, попри значну ліквідацію її флоту українськими силами, все ще має можливість обстрілювати територію України зі своїх ракетоносіїв в Чорному та Каспійському морях. Водночас через дії українських захисників, противник змушений дуже обережно поводитись у Чорному морі, щоб зберегти залишки свого флоту.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що зберігається можливість застосування ворогом "Калібрів". Однак попередні атаки показали ефективну роботу української ППО щодо збиття цих ракет.

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Противник ховається

"Російські ракетоносії перебувають у Новоросійську або на інших локаціях, зокрема, в Геленджику, там морські глибини дозволяють постійно переміщувати кораблі", – зазначив Братчук.

Дуже активно ворог, за його словами, застосовує РЕБ. Завдяки йому ми можемо спостерігати деякі кораблі, які начебто перебувають на суходолі, наприклад, на території тимчасово окупованого Криму.

Відбуваються бойові чергування. Наразі не всі ракетоносії споряджені ракетами "Калібр". Однак ворог, на жаль, має можливість завдати удари ними,

– наголосив він.

До слова. Після падіння режиму Башара Асада в Сирії Росія почала виводити з військово-морської бази у Тартусі свої кораблі. Так, 8 грудня з бази у Середземне море вирушили фрегат "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту Росії та вантажне судно "Інженєр Трубін" Північного флоту ворога.

Під час нещодавніх ворожих атак, засобами української ППО всі "Калібри" були збиті. Однак загроза, як зауважив речник Української добровольчої армії "Південь", зберігається. У ворога є можливість запускати ракети з Каспійського моря.

Не можна сказати, що зараз ситуація спокійна. Проте обстрілів немає, ворог ховається. Також дещо залежить від погодних умов: якщо в Керченській протоці штормить, то кораблі менше виходять на бойове чергування і взагалі перебувають у морі,

– підкреслив Сергій Братчук.

Також "родзинкою" минулого тижня стала нова поява українських дронів в акваторії Чорного моря. Були проведені, як зазначив він, дві операції силами ВМС та СБУ. Тому і далі будуть завдаватися удари, однак не про всі з них розповідається.

Нагадаємо, що у ніч на 6 грудня морські дрони Sea Babу вступили в бій з російськими вертольотами та літаками і патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити в Керченській бухті. Внаслідок зіткнення на бортах ворожих вертольотів є вбиті та поранені. Російська авіація зазнала значних пошкоджень і потребують ремонту.