Росіяни можуть зруйнувати стіни, але не зламати дух українців, – Єрмак про оборонців Маріуполя

Андрій Єрмак заявив, що росіяни можуть зруйнувати стіни в Маріуполі, проте їм ніколи не вдасться зламати наш дух. Глава ОП також згадав, що це місто Героїв.

Глава Офісу Президента також запевнив, що країна робить все для порятунку цих людей. Про це він написав ввечері 30 квітня – на 66 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Єрмак заявив, що Росії не вдасться зруйнувати наш дух

У День прикордонника Андрій Єрмак повідомив, що серед захисників Маріуполя – військовослужбовці Донецького прикордонного загону. Також посадовець пояснив, що Маріуполь – це місто героїв, адже 66 днів наші бійці обороняють його, попри ракетні обстріли, бомбардування та фейки росіян про його окупацію.

Сьогодні (мовиться про 30 квітня – 24 канал), у День прикордонника, вони записали відео з Маріуполя, заспівали гімн України та запевнили, що продовжують тримати місто. Росіяни можуть зруйнувати стіни, але не зламати дух наших людей, українських воїнів, які стоять до кінця за правду та країну,

– запевнив Єрмак.

Він також подякував нашим бійцям за їхню мужність, справжній український дух та силу волі.

"Україна робить і зробить все, щоб вас врятувати. Ми ніколи не здаємося, а тому переможемо. З професійним святом вас", – написав Єрмак.

Також він сказав, що вони – герої та гордість нації, адже Україна у їхньому серці, а вони – це і є країна.

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Маріуполь досі перебуває у облозі ворога. Там люди, які потребують води, їжі, тепла. Вони під постійними обстрілами ворога.

30 квітня з "Азовсталі" вперше вдалося вивезти цивільних людей. Зокрема 20 мирних мешканців Маріуполя рушили у Запоріжжя.

На жаль, у мерії Маріуполя повідомили, що впродовж 2 останніх місяців російська армія вбила вдвічі більше маріупольців, аніж нацисти за два роки окупації Маріуполя в період Другої світової війни.

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